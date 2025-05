Durata unei zile pe Uranus, măsurată din nou. Ce au descoperit cercetătorii

Unul dintre misterele planetei Uranus a fost elucidat. Conform celor mai precise măsurători efectuate până în prezent asupra vitezei de rotație a planetei, o zi completă pe Uranus durează 17 ore, 14 minute și 52 de secunde. Aceasta este cu 28 de secunde mai mult decât se estima anterior, pe baza datelor obținute de sonda Voyager 2 în timpul survolului său din 1986.

Deși poate părea o diferență minoră, această descoperire are o importanță semnificativă.

„Măsurătoarea noastră nu doar că oferă un reper esențial pentru comunitatea științifică, dar rezolvă și o problemă veche: sistemele de coordonate bazate pe perioade de rotație depășite deveneau rapid inexacte, făcând imposibilă localizarea polilor magnetici ai planetei Uranus în timp”, a afirmat astrofizicianul Laurent Lamy, angajat al Observatorului din Paris.

Uranus și Neptun sunt cele mai îndepărtate planete din Sistemul Solar, situate la distanțe semnificative de Soare. Uranus orbitează la o distanță de două ori mai mare decât Saturn, în timp ce Neptun se află la peste trei ori distanța lui Saturn față de Soare.

Atsfel, din cazua distanței, Uranus și Neptun apar ca fiind mici și sunt greu de observat. Misiunile spațiale care s-au apropiat de aceste planete sunt foarte rare, doar Voyager 2 a trecut pe lângă ele, cu câteva decenii în urmă.

