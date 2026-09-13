Horoscopul lui Dom’ Profesor,   14 septembrie 2026

14 septembrie

Pe 14 septembrie s-au născut Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, Alexander von Humboldt, Michael Haydn, Margaret Sanger, Dida Drăgan, Iosif Conta, Costache Conachi, Horia Bernea.

Pe 14 septembrie, tradiţional, sărbătoare mare, post negru, Înălțarea Crucii, dar în “Kalendar” este Ziua Şarpelui.

Această zi de septembrie, 14, în preajma echinocţiului de toamnă, simbolizează momentul când pământul “se închide” la apropierea iernii, închizând spre protecţie toate insectele şi animalele târâtoare cu sânge rece. De Ziua Şarpelui nimănui nu-i este permis să omoare şerpi, sub pedeapsa morţii în următorul an de zile. (Olteanu, Speranția, Pamfile)

Se pare că este un obicei ce vine de multe mii de ani, poate de zeci de mii de ani. Pe când şarpele nu era “cel rău” ci model de înţelepciune şi de prudenţă. În tradiţia roxolanilor, popor antic insuficient studiat, dar care se pare că a avut o destul de mare influenţă în teritoriul actual la României, era un “tată-şarpe” un arhetip, un totem tribal. Şarpele era venerat în Dobrogea, iar statuia ce se găseşte la Muzeul Arheologic din Constanţa (dacă o mai fi acolo) este mărturie. Nu, nu este Glykon, este o confuzie generală, dar regretabilă.

Basil (Vasile) Canarache, marele arheolog din Dobrogea, rudă cu noi prin alianță, împreună cu tatăl meu, pe atunci șeful muzeelor din România, știau exact despre ce și cum este vorba, i-am auzit vorbind, dar așa cum închid gura pentru multe, o s-o fac și pentru șarpele nostru. Pentru că așa trebuie!

Se pare că din alianţa uniunii de triburi ale şarpelui cu marele trib al lupului au rezultat dacii, numiți de Herodot geți, care aveau ca şi carte de vizită steagul lor: capul de lup cu corp de şarpe!

Se începe culesul viilor. Este ultima noapte în care se mai pot culege buruieni de leac. De acum încolo plantele îşi pierd puterea magică, aşteptând primăvara spre încărcare cu energie.

O coincidenţă care nu este întâmplătoare, care invocă şarpele primordial, cel din Paradis. Cel care a învăţat oamenii, doar doi pe atunci, ce este binele şi ce este răul. Cunoşterea, care poate fi bună, sau rea. Din punct de vedere omenesc. Aş fi tare curios dacă există o morală, o etică galactică, cosmică, un cod de bună purtare între milioanele, miliardele de planete. Mă tem să nu fie dreptul celui mai puternic, mai avansat tehnologic.

Cred că Ziua Şarpelui mai indică ceva. Ieşirea omului din înţepeneala minimală și aurită intelectuală din Paradis. A dictaturii Lui Dumnezeu. Dăruirea omului cu responsabilitate şi discernământ. Părerea mea este că omul nu provine de pe Pământ, nu este rezultatul “evoluţiei”. Poate fi un sofism, dar așa cred eu, nu țin cursuri. Se tot găsesc osişoare, fosile şi toţi strigă în cor: încă un strămoş al omului! Da, încă o maimuţă, chiar o caricatură umană. Nici până în ziua de astăzi nu s-a aflat “missing link” maimuţa-om care face legătura dintre primate şi om.

Nu s-a găsit, pentru că nu există, iar diferența dintre ADN-ul omului și a marilor primate de astăzi spune clar: suntem diferiți, NU avem același strămoș, chiar dacă unii oameni sunt mai proști și mai violenți decât gorilele! Mint, să mă scuzați, defăimez animalele, gorilele nu sunt violente pentru că sunt alcoolice… au motivele lor, li se încalcă teritoriul și se simt amenințate!

Una dintre tainele umanităţii este că toată matricea materialului genetic de pe Pământ, cu toate rasele, provine doar de la trei femei şi opt bărbaţi. Marii Zei! Un echipaj al unei nave spaţiale eşuate în această mahala galactică? O experienţă genetică, o formatare bio a unei planete acvatice? O civilizație anterioară? Bune întrebări!

Carl Sagan spunea că, faptul că omul, o fiinţă terestră, este în vârful lanţului trofic pe Pământ, este un paradox şi poate un nonsens. Pe o planetă acoperită în proporţie de peste 80% de apă, fiinţele raţionale ar fi trebuit să fie acvatice! Probabil, delfinii ar fi avut onoarea să fie ființele raționale. Dar, ceva s-a întâmplat!

Dar, iată un articol Franceinfo semnat de Florence Morel. Despre lipsa de comunicare în tratamentul cancerului, în Franța. Nu am date despre România, dar cred că este mai bine să nu cunosc situația. Iată:

Conform unui studiu realizat de Liga Împotriva Cancerului, jumătate dintre pacienții care urmează acest tratament spun că nu au fost implicați în deciziile luate de medicii lor. Deși niciunul dintre ei nu pune la îndoială eficacitatea radioterapiei, unii și-ar fi dorit o comunicare mai bună.

Nadia are trei tatuaje pe corp. Dar la duș, cel mai discret îi atrage atenția: patru mici puncte negre care îi înconjoară sânul drept. Aceste markere au fost desenate la sfârșitul anului 2022 cu cerneală permanentă, la începutul radioterapiei, un tratament cu radiații care vizează eliminarea ultimelor celule canceroase rămase în sân. „Este ca o reamintire constantă”, spune femeia de patruzeci de ani.

În ciuda anilor care au trecut, Nadia încă nutrește o oarecare amărăciune față de aceste urme de neșters. „Mi s-a prezentat radioterapia ca o fază obligatorie a protocolului meu de tratament, fără să mi se ceară părerea. Privind în urmă, cred că am făcut ceea ce trebuie făcând-o; mă bucur că am perseverat până la sfârșit ”, își amintește ea. „ Totuși, nu mi s-a spus că voi păstra aceste urme de tatuaje. Mi-am dat seama ulterior că existau și alte metode, nepermanente. Dacă aș fi știut, aș fi preferat să nu le păstrez.”

La fel ca ea, mulți pacienți cu cancer regretă că nu au fost mai implicați în planul lor de tratament. Jumătate dintre ei (50,6%) spun că nu li s-a cerut părerea cu privire la tratamentul lor de radioterapie, potrivit unui studiu realizat de Liga Împotriva Cancerului pe acest tip de tratament, pe care Franceinfo l-a obținut în exclusivitate duminică, 13 septembrie. Dintre cei 3.669 de pacienți chestionați, peste un sfert (28,5%) afirmă că nu li s-a cerut consimțământul pentru radioterapie, una dintre cele mai utilizate metode pentru tratarea acestui tip de boală. În 2024, 231.000 de pacienți erau tratați cu radiații, potrivit Institutului Național al Cancerului.

Deși s-au înregistrat progrese în ultimii ani, „există încă o lacună în procesul de îngrijire a radioterapiei: înțelegerea tratamentului ”, observă Catherine Simonin, președinta comisiei pentru societate și politici de sănătate din cadrul Ligii Împotriva Cancerului. „În mod normal, drepturile esențiale ale pacienților trebuie garantate, ceea ce înseamnă că pacientul trebuie să înțeleagă tratamentul său, să fie conștient de efectele secundare și de îngrijirea de susținere la care are dreptul”, cum ar fi ședințele cu un psiholog sau dietetician sau sprijinul pentru pacient în viața sa socială, familială și profesională . „Cu toate acestea, studiul nostru arată că 24% dintre pacienți nu au discutat aceste subiecte cu niciun membru al echipei medicale”, subliniază ea.

În plus, aceste cifre relevă inegalități semnificative între sexe, deoarece 37,3% dintre femei declară că nu li s-a cerut consimțământul cu privire la tratamentul de radioterapie, comparativ cu 17,1% dintre bărbați. Per total, 64% dintre femei declară că nu li s-a cerut opinia cu privire la tratamentul lor (comparativ cu 33% dintre bărbați).

Eléonore, diagnosticată cu cancer la sân la sfârșitul anului 2021, își amintește protocolul de tratament ca fiind o serie de „directive, fără un consimțământ real ” . „Când mă confrunt cu un medic, care este îngrijitor și expert, nu mă simt intelectual la nivelul lui ”, explică femeia de patruzeci de ani, care a suferit 33 de ședințe de radioterapie la începutul anului 2022. „ El are cunoștințe și puterea, așa că este inevitabil mai dificil să pui întrebări, cu atât mai mult să-l provoci sau să-l întrebi. Cred că uneori uită asta.”

Totuși, opinia și consimțământul pacientului sunt esențiale. În caz contrar, acest lucru poate duce la „o suferință sporită; pacientul trebuie să fie un participant activ la propria îngrijire și să nu o primească pasiv ”, subliniază Florence Barruel, psiholog specializat în oncologie. „ Pentru a te recupera bine și a face față efectelor ulterioare, trebuie să te simți implicat în propria călătorie.”

Acesta este cazul lui Jacques, diagnosticat în 2023 cu cancer la cap și gât, localizat în gât. Trei ani mai târziu, el încă mai crede că nu și-a început tratamentul în deplină cunoștință de cauză. „Este insuportabil, ca pacient, să văd că mi-a fost furată alegerea ”, se lamentează septuagenarul. „ Chiar dacă, privind în urmă, nu regret că am urmat acest tratament, pentru că datorită lui sunt în viață și mă pot bucura în continuare de nepoții mei.”

Radioterapia este un tratament foarte important, pentru care raportul beneficiu-risc se înclină în mod clar spre eficacitate ”, explică Sylvie Negrier, medic oncolog și președintă a Sofom, o societate științifică dedicată tratamentelor împotriva cancerului.

În plus, tratamentul este adesea singura opțiune disponibilă pacientei. „În special în cazul cancerului de sân, chirurgia și radioterapia sunt inevitabile ”, explică oncologul. „ Pentru echipa medicală, prioritatea este eradicarea cancerului, la fel ca și pentru paciente, care sunt foarte dispuse, chiar dacă știu că există efecte secundare. Adesea, abia după aceea, privind în retrospectivă, au regrete.” Ea recunoaște, însă, că progresul este esențial. „Când îi prezentăm pacientei o intervenție chirurgicală, nu discutăm despre tratament. Din momentul în care vine la programare pentru a fi supusă tratamentului, este vorba de un consimțământ implicit ”, detaliază Sylvie Negrier.

În raportul său, Liga Împotriva Cancerului deplânge, de asemenea, faptul că 27% dintre cei chestionați nu au fost informați cu privire la posibilele efecte secundare și riscurile asociate radioterapiei. Aceasta în ciuda faptului că 88% dintre pacienți au raportat că au experimentat cel puțin un efect advers în timpul tratamentului (oboseală, senzații de arsură, probleme digestive, probleme de sănătate orală etc.). „Radioterapiștii intervin adesea ca a doua sau a treia linie de tratament. Ei presupun că pacientul a fost deja informat înainte de consultație ”, observă Catherine Simonin. „Cu toate acestea, este o specialitate în sine, cu informații foarte specifice de furnizat.”

Jacques împărtășește această observație. „Radioterapeutul meu mi-a spus că am cancer TX N1 M0, un termen pe care nu l-a explicat, și că voi face 33 de ședințe de radioterapie, abia menționând efectele secundare ”, își amintește el. „ Mi s-a dat o broșură în care îmi explica ce este radioterapia, o rețetă pentru suplimente alimentare, deoarece riscam să slăbesc, iar apoi mi-au spus: «Ne vedem peste o lună!». Am plecat de acolo puțin uluit, dar nu deosebit de îngrijorat, crezând că va fi o perioadă dificilă, dar că voi fi bine pentru că sunt îngrijit.”

Acest „moment dificil” s-a transformat într- o „calvar terifiant ”. Claustrofob, Jacques a crezut inițial că nu va putea suporta nicio ședință de radioterapie. Legat de o masă, pacientul trebuie să treacă printr-un aparat închis care administrează radiațiile. Această metodă poate fi deosebit de stresantă pentru cei care se tem de spațiile închise. „Nu am fost informat despre acest aspect ”, se plânge Jacques. „ După mai multe încercări, am spus că nu pot continua. În ciuda ajustărilor și a ședințelor de hipnoză, nu am avut prima ședință decât zece zile mai târziu și, chiar și atunci, a fost foarte dificil.”

Între timp, starea lui de sănătate s-a deteriorat, necesitând mai multe internări în spital. „Nu am primit nicio pregătire serioasă pentru efectele secundare pe care le-am experimentat ”, se plânge el. „ Mi s-a spus: probleme de salivație, alterarea gustului... Dar toate acestea nu înseamnă că nu pot mânca nimic! Nu am mai putut înghiți nimic; am fost intubat timp de câteva luni. Cu oboseala, lipsa de somn și durerea, m-am gândit chiar să pun capăt la tot.”

Nici astăzi, Jacques nu se mai poate bucura de pâinea prăjită cu unt la micul dejun: „Pâinea are gust de făină mucegăită, iar untul pare rânced.” Acest fost director executiv din Marsilia, care a deținut funcții de răspundere, ezită să își asume roluri de conducere în asociații. „Din punct de vedere cognitiv, am îmbătrânit cu zece ani. Nu mă consider de încredere. Fac greșeli, cea mai mică complexitate mă aruncă în panică și stres, nu mai știu cum să mă descurc.”

La fel ca Jacques, aproape unul din patru pacienți (24,4%) declară că nu a primit nicio informație despre ce să se aștepte după tratament, chiar dacă efectele secundare pot persista. În total, 83% dintre cei chestionați de Liga Împotriva Cancerului declară că continuă să experimenteze aceste efecte secundare, în ciuda faptului că au întrerupt radioterapia. În Tarbes, la aproape zece ani după tratamentul pentru cancerul cerebral, Stéphanie descoperă în continuare noi efecte secundare. „Într-o zi, mi s-a spus că vor face un RMN mai detaliat pentru a verifica dacă există un anevrism rupt, deoarece radiațiile ar fi putut provoca unul. Am aflat despre asta abia opt ani mai târziu, în timpul unui examen medical de rutină”, se plânge această fostă pacientă cu cancer cerebral.

Pentru Eléonore, perioada de după cancerul la sân a fost „mai dificil de gestionat” decât faza de tratament în sine, care era deja extenuantă. „După 33 de ședințe, mi-au spus: «La revedere, ne vedem peste șase luni». M-am simțit complet abandonată. În fiecare săptămână, aveam un protocol, un program de urmat, dar odată ce s-a terminat, nimic. Nu știam că mă vor elibera pur și simplu înapoi în lume fără un control ulterior. Am presupus că va exista cu siguranță o mamografie ulterioară, dar, de fapt, nu a existat. A trebuit să găsesc singură răspunsul ”, se plânge ea.

De când i s-a diagnosticat cancerul, Eléonore a adoptat noi obiceiuri: merge la fiecare consultație cu un bilețel autoadeziv plin cu toate întrebările ei pentru medici. Acest lucru îi permite să obțină o opinie despre orice tratament nou, indiferent dacă este solicitat sau nu.

Nu, nu am făcut destul, mai trebuie! Şi vă invit şi pe domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi să fiţi alături de mine, de noi, de cei cărora nu le este ruşine, ba chiar sunt mândri, să fie şi să rămână români - albi, creştini, europeni, oricare ar fi pericolele prin care trecem.

Este Ziua Şarpelui, să luăm aminte, chiar dacă mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 septembrie 2026

Ziua este un prilej de amintiri şi poate un reper pentru o nouă etapă din viaţa ta. Fă-ţi un plan, o “foaie de parcurs”, pune-ţi o dorinţă!

Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care, bine investita, se numeste tenacitate şi poate aduce in viitor dividente foarte frumoase.

TAUR

Dimineaţa este aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Foloseşte mai mult logica, nu intuiţia!

Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid!

Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi aborda cu succes problemele urgente, de actualitate. Este un prilej bun pentru cumpărături de toamnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea de toamnă lungă, de vară indiană, te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească!

RAC

La început de săptămână, ambianţa este plăcută şi liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar norocul este de partea celor îndrăzneţi!

Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe... monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

Schimbări importante sunt în vedere. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale! La serviciu, însă, nu se schimbă nimic!

Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

FECIOARĂ

Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Peste tot sunt probleme, realizezi cu resemnare! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu cheltui mulţi bani! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

Eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă!

În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! Astăzi, domeniul sentimental, dragostea este bine aspectată. Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute!

SCORPION

Este una dintre zilele acelea în care toată lumea te ascultă şi te ia în serios. Nu profita ca să-ţi plasezi cinismele şi răutăţile. Încercă să cooperezi şi să vezi partea plină a paharului!

Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi legături reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc, dar nenoroc în amor! În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

Astăzi rişti să fii mai distrat şi mai confuz decât de obicei, mai preocupat. Independenţa ta economică, liberatatea ta particulară sunt în pericol şi te gândeşti numai cum să le salvezi!

Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală.

CAPRICORN

În acestă zi de luni te simţi bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi confortabil, nu schimba nimic!

Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina şi perfecţionismul inerente zodiei – în Capricorn sunt mulţi generali şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile.

Se schimbă vremea şi vremurile! În acestă zi de luni vezi cu alţi ochi pe cei din jurul tău tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de tine, de interesele tale! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor.

PEŞTI

Efortul din ultimul timp şi oboseala acumulată se fac simţite în acestă zi de luni. Trebuie să-ţi planifici activitatea, secvenţial şi fără eforturi.

Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, aşa că poti să te propteşti în faţa biroului şefului şi să-l somezi sa-ţi mărească salariul sau să te trimeata la o perfecţionare la Paris. Dacă se uită urît la tine, spune că ai glumit!