Dieta cu apă provoacă grave dezechilibre. Dr. Monica Pop vine cu argumente

Monica Pop nu este de acord cu dieta bazată pe apă, așa cum mai este cunoscut postul negru. Medicul susține că un astfel de regim, la modă printre vedetele autohtone, poate provoca grave dezechilibre în organism.

Cunoscutul medic a povestit despre experiența personală pe care a avut-o atunci când a urmat o astfel de dietă, bazată doar pe apă. Potrivit spuselor sale, chiar dacă consumul de apă duce la o pierdere în greutate spectaculoasă, cei care o practică își pun sănătatea în pericol.

„Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă. Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme. Nu am mâncat timp de nouă zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața fără zahăr. Vreau să spun că după nouă zile eram în pragul accidentului vascular”, a relatat medicul oftalmolog la România TV.