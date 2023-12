Damian Drăghici, transformat radical. Cum se simte artistul, după ce a ținut post negru

Damian Drăghici a ținut post negru, doar cu apă, timp de șapte zile, și a slăbit 5 kilograme. Recent, artistul a fost văzut la cumpărături, în mall Băneasa. El părea a fi destul de slăbit și epuizat, după ce a trăit o săptămână doar cu apă.

După ce a cumpărat cadouri de Crăciun și de Revelion, artistul a făcut o pauză. Apoi, el a părăsit centrul comercial și și-a continuat drumul, potrivit Cancan.

Damian Drăghici, după postul negru

Damian Drăghici le-a explicat fanilor și ce mănâncă după postul negru. El a declarat că se simte foarte bine, dar că trebuie să fie atent la dieta pe care o va avea în viitor. Acesta deja are un regim alimentar personalizat pentru următoarele zile.

„În ziua opt spargem postul, este o zi în care am băut jumătate de suc de grapefruit și jumătate de suc de portocale. Mă simt bine, am energie. Asta e modalitatea prin care încep enzimele stomacului să își revină, dar și sistemul digestiv. Mâine am așa: compot de mere cu stafide și după amiază mâncărică de spanac cu mămăligă. Să nu puneți multe lucruri în ea, nici sare foarte multă, doar foarte puțin usturoi.

Și miercuri, ziua trei după post, dimineața o să îmi facă Cristina (n.r. iubita lui) un orez fier cu legume, și după amiază am voie o salată sau o supă cremă de legume. Și cam asta e finalul postului. Iar apoi o să mănânc pentru postul Crăciunului, vegan, adică o salată sau două pe zi, simple, cu niște humus, niște măsline, cu niște salată verde. Mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Sistemul digestiv a început să meargă, mi-e foame, sunt foarte bine, sunt în forță”, a mărturisit Damian Drăghici.

Damian Drăghici, criticat de fani

Nu toți cei care îl urmăresc pe Drăghici au fost de acord decizia acestuia. Unul dintre internauții susține că după șapte zile de înfometare, sucul de fructe este o alegere foarte proastă pentru sănătate.

„După 7 zile de malnutriție alegi sa consumi fructoză, care se transforma in mare parte în glucoză și mai apoi e absorbită in corp. Primul efect va fi o glicemie enorm de mare, mai ales că sucul de fructe nu conține multe fibre. La scurt timp după vei avea o prăbușire energetică (sugar dip), in timp ce pancreasul va secreta cantități enorme de insulină că răspuns la nivelul ridicat de glucoză”, a atras atenția unul dintre internauți.

Nu trebuie să promoveze postul negru

Internauții au mai spus că artistul nu trebuie să promoveze postul negru și tortura. Ei au declarat că multe persoane ar putea ajunge la spital din cauza dietei pe care Drăghici a încurajat-o.

„Spune-mi, de ce ți-ai supune corpul la asemenea tortură, ca mai apoi sa și promovezi aceasta practică?” s-a întrebat retoric unul dintre cei ce au urmărit clipul lui Drăghici pe Instagram.