Dieta controversată a lui Damian Drăghici. Nu încercați fără supraveghere medicală!

Damian Drăghici susține că regimul alimentar foarte drastic, pe care îl urmează, îl ajută să se mențină în formă. După șapte zile de înfometare în care nu a băut decât apă, artistul a trecut la o nouă dietă. Până la Crăciun, spune, nu va mânca deloc carne, ci doar legume, fructe, sucuri și compoturi. Iar acest lucru îl ajută să scadă în greutate, dar și să se mențină în formă.

Timp de șapte zile, artistul nu a mâncat nimic și a băut doar apă. După care a început să se alimenteze ușor cu anumite alimente. Efectul, susține el a fost o scădere în greutate de 5,5 kilograme, într-o săptămână.

După cele șapte zile, Damian Drăghici a început să se hrănească, însă doar cu alimente de post, fructe, legume, sucuri și comporturi. Și are de gând să o țină așa până la Crăciun. În vârstă de 53 de ani, spune că, în ciuda perioadei de înfometare, se simte bine și are energie, chiar dacă nu consumă deloc carne, ouă sau lapte. El și-a împărtășit experiența pe Instagram.

În prima zi, după cele șapte zile de înfometare, a băut un suc de natural de grapefruit și unul de portocale. În următoarea zi a urmat și prima masă solidă formată din spanac și mămăligă.

„În ziua opt spargem postul, este o zi în care am băut jumătate de suc de grapefruit și jumătate de suc de portocale. Mă simt bine, am energie. (…) Asta e modalitatea prin care încep enzimele stomacului să își revină, dar și sistemul digestiv. Mâine am așa: compot de mere cu stafide și după amiază mâncărică de spanac cu mămăligă. Să nu puneți multe lucruri în ea, nici sare foarte multă, doar foarte puțin usturoi”, a transmis Damian Drăghici.