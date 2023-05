Cum a slăbit Damian Drăghici 70 de kilograme. Momentul în care a decis să-și schimbe viața

Artistul a vorbit despre momentul în care a hotărât să-și schimbe total stilul de viață. A făcut-o chiar în momentul în care se afla pe culmile succesului și avea tot ce-și dorea, deoarece era nefericit. Drept urmare, a renunțat la alcool și la o serie de alimente care îi făceau rău, iar acum a ajuns să țină post negru, periodic, câte șapte zile.

El a povestit că iubita sa, Cristina Stroe, și fiul său, născut în 2019, Andrei, au fost cei care l-au motivate să facă această schimbare în viața sa. După ce și-a schimbat stilul de viață, Damian Drăghici a slăbit în jur de 70 de kilograme.

„Odată ce s-a născut Andrei și în ultimii 5-6 ani de zile, toată căutarea mea și toată regăsirea, și toate terapiile i se datorează lui Andrei și Cristinei și faptul că s-au întâmplat multe schimbări în viața mea unde a trebuit să ajung la mine. În ultimele două luni de zile am ținut post negru câte 7 zile. Toate astea au avut de-a face cu a da la o parte pastila băuturii. Nu mai beau de 5 ani de zile”, a mărturisit Damian Drăghici.

Artistul spune că la un moment dat ajunsese, din cauza felului în care arăta, să se sature de el însuși. Drept urmare, a scos din dietă alimentele pe bază de gluten, carbohidrați și zahăr.

„Când ajungi să te saturi tu de tine. (…) Există două modalități prin care poți să te schimbi în viață: disperare sau dezgustare. Să fii total dezgustat de tine. M-am schimbat când m-am săturat de mine”, a mai spus Damian Drăghici la Xtra Night Show.

Stilul de viață nesănătos al artistului

Artistul a mai vorbit despre modul nesănătos de viață pe care îl adoptase, când se hrănea doar cu dulciuri și prăjituri. Potrivit spuselor sale, zahărul era cel mai mare inamic al său. Iar după ce a renunțat la acesta, lucrurile s-au schimbat.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97 – 99, iar vara am 89 – 91.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a dezvăluit Damian Drăghici.