Exclusiv. Damian Drăghici, legătură neștiută cu George Soros! Ce propunere i-a făcut controversatul miliardar. Video

Damian Drăghici este recunoscut ca un maestru al mai multor instrumente și a câștigat numeroase premii și recunoașteri internaționale pentru muzica sa. Este apreciat pentru stilul special de interpretare și pentru pasiunea evidentă pe care o pune în concertele sale. Însă este un artist multifațetat, implicat în viața comunității din care face parte, cea romă, al cărei tezaur cultural îl apără cu toate forțele. Însă, la un moment dat, arta trebuie să îți aducă și bani. „Arta o faci pentru tine că e pasiune, sau te schimbi și o faci și pentru bani”, a mărturisit Damian Drăghici în podcastul Contrapunct EVZ moderat de jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea.

Artistul, banii și politica

În traiectoria sa neobișnuită este inclusă și o perioadă ca politician, când a reprezentat România în Parlamentul European. A criticat fără rezerve politica instituțiilor europene de a nivela specificul cultural al țărilor membre.

„Parlamentul European nu a luat în calcul că ai de-a face cu diferite culturi alte religii, alte tradiții. Asta nu a luat în calcul gândirea lor. E o diferență uriașă între nordici și vestici, suntem foarte diferiți. Cultura este cel mai important lucru al nostru. Vrei dintr-o dată să lucrăm 8 ore și să devenim nemți: E o altă cultură. (…) Nu există zi să nu îmi cumpăr o carte. Recomand mereu cărți în podcastul meu, am început și pe Tik Tok”, a afirmat invitatul.

Damian Drăghici a admis că renumele de artist l-a ajutat în Parlamentul European în momentul când a fost ales europarlamentar. A ajutat inclusiv un premier român să ajungă la premierul Franței de la acea vreme.

„Pentru mine era foarte ușor accesibil în comparație cu alții. Dacă unul trebuia să aștepte o săptămână-două, eu dădeam telefon la Timmermans, intram într-un sfert de oră. Erau oameni din diplomația noastră care mă contactau pe mine, fă-mi și mie legătura cu ăla că n-am cum să ajung la el. I-am făcut unui premier român (…) Politicianul nu a omorât artistul, dar dacă nu treceam prin perioada aia de la Harvard și MTI, nu aș fi fost în stare să folosesc resursele în partea asta, fiindcă aveam o altă înțelegere a lucrurilor”.

Întâlnire de taină în trei: Damian, Soros și președintele Băncii Mondiale

O întâlnire despre care mărturisește că i-a marcat viața este cea cu miliardarul american de origine maghiară George Soros. Artistul a avut privilegiul de a fi invitat la o întâlnire privată cu Soros și președintele Băncii Mondiale de la acel moment.

„Am avut o relație apropiată cu Soros. Am fost la el acasă, am ieșit la operă, suntem prieteni, dar nu așa cum sunt ăialalți care cred că e ceva rău. În 1997 mi-a spus un prieten al meu când eram la Bird, ar trebui să aplicăm și noi la o bursă Soros, e unul din Ungaria, unul care dă bani mulți de tot, dă pentru țigani bani. Am auzit numele, am uitat despre el. După care în 2007, fostul președinte Băsescu, în urma experiențelor mele, ce făcusem în 2006 și 2007 cu proiectul Damian Brothers, totdeauna când eram machit opream la mijlocul concertului, măi fraților și noi suntem la fel, și noi avem durere. Cumva s-a creat în comunitatea romă despre mine că sunt o voce. Eu n-aveam niciun gând. M-au votat și de la Comisia Europeană și din România să devin ambasadorul Egalității de șanse.

M-au chemat la Bruxelles. Pe timpul ăla erau Barroso și Borrell, am devenit prieten cu ei. La câteva săptămâni primesc un telefon de la un tip. Bună Damian, se deschide Bienala la Veneția și te invită George Soros să fii cel care dă drumul la Bienală la salonul romilor. Zic: care Soros, ăla adevărat? El. Perfect. Mi-au plătit gagiii bilete de avion. Ajung acolo. Damian, aș vrea să mă văd cu tine neapărat să vorbim. La Palazzo eu, el și președintele Băncii Mondiale, Kofi Annan. Am stat vreo 4 ore de vorbă doar eu cu ei, cum aș vedea eu comunitatea romă. (…)

Cum s-au pierdut bursele de două milioane de dolari fiecare oferite de Soros

Soros i-a propus un program de susținere a comunității rome în Europa, însă din păcate acesta nu a mai fost finalizat, mărturisește cu regret invitatul. „Am început cumva să lucrăm la construcția asta. Ar fi fost foarte fain. Soros nu a avut o intenție greșită, a avut o intenție să dea o grămadă de burse pentru copii. A dar burse unor oameni fără calitate, i-a trimis la Harvard, la Columbia, la Stanford, școli de grei, 300.000 dolari pe an școala plus casă plus masă. Un copil ca ăla costa timp de 4 ani două milioane. După care copiii ăia s-au întors și 99% dintre ei nu au mai făcut nicio treabă cu comunitatea romă pentru că au devenit dintr-odată fițoși. Noi vrem salariu 7000 și n-au mai avut treabă cu comunitatea„, a relatat faimosul artist.

