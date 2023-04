Damian Drăghici și soția, Cristina Stroe, au câștigat prima gală „Te cunosc de undeva”. Cine este femeia care i-a dăruit un copil faimosului artist

Prima ediție Te cunosc de undeva! sezonul 19 a venit cu mari surprize atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Câștigători au fost Damian Drăghici și soția sa, Cristina Stroe. Cei doi s-au transformat în Luciano Pavarotti și Bryan Adams și i-au impresionat pe jurați, cântând celebra piesă „’O Sole Mio.”

CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt ceilați artiști care fac spectacol în show-ul „Te cunosc de undeva” de la Antena 1.

Damian Drăghici, soție mai tânără cu 23 de ani

Cristina Stroe este cea de-a treia iubită a lui Damian Drăghici și femeia care i-a dăruit un băiețel. Aceasta este cu 23 de ani mai tânără decât artistul, dar asta nu l-a oprit să o ceară de soție în urmă cu 3 ani.

Ea s-a născut în Râmnicu Sărat și s-a făcut remarcată după ce, s-a înscris la emisiunea ”Vocea Romaniei” cu piesa Aurei Urziceanu „Dor de viata”. La scurt timp, tânăra de 28 de ani a intrat în Damian Brothers, unde l-a cunoscut și pe partenerul său, Damian Drăghici.

„Atunci când vine vorba de mine și de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul altora. În ceea ce privește ultimul an a fost unul plin de provocări, de încercări, dar și de realizări, un an în care am simțit mai mult, am trăit fiecare clipă și am iubit intens, toate astea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine. ”, spunea soția lui Damian Drăghici.

Cristina Stroe are și un băiețel cu Damian Drăghici și își arată iubirea pentru familia ei cu fiecare ocazie. „Multumesc Doamne Dumnezeule!!! I am the most grateful that I have ever been! Multumesc #bukiimei Cristina Stroe. Va iubesc din toata inima!!!! ”, a spus Damian Drăghici după nașterea fiului lui. „ Te iubim mult, tati. Mulțumim că exiști și că ne iubești. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dăruiește ”, a fost declarația de dragoste a soției sale.

Damian Drăghici a avut relații și cu Nikolina Drăghici, femeia cu care are primul copil, Jennifer Crestol și Paula Rosenberg, potrivit Kanal D.