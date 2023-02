Exclusiv. Cum a ajuns Damian Drăghici să aibă America la picioare? Făcea dolari pe bandă rulantă: „I’ m hungry now”. Video

Damian Drăghici, invitatul jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea în podcastul HAI România, a avut o viață desfășurată într-un ritm exploziv, plină de imprevizibil și o latură fascinantă. Iată doar câteva repere: A fugit din România la vârsta de 18 ani prin Iugoslavia comunistă, ajungând ulterior în Grecia.

A absolvit renumitul colegiu de muzică Berklee cu magna cum laude

După ce a cântat o vreme pe străzi și cluburi, a fost descoperit de subsidiara olandeză a renumitei firme Sony Music, care i-a oferit șansa să înregistreze. După o audiție ce a avut loc la Atena, i-a fost oferită o bursă integrală la renumitul colegiu de muzică Berklee din Boston. La Berklee nefiind însă niciun profesor de nai cu care să poată studia, a studiat cu profesorul de saxofon George Garzone.

A reușit să absolve Berklee în doar un an, în condițiile în care durata standard de studii este de 4 ani. A fost remarcat chiar de președintele instituției academice, acesta mărturisindu-i că în opinia sa, are un talent care îi vine de la Dumnezeu.

A debutat în America cu renumitul Randal Brecker

„Președintele Berklee mi-a spus că sunt un talent natural dat de Dumnezeu. Natural God’ s given talent. Președintele, care era fiul celui care a fondat Berklee, a venit la mine și mi-a zis: Aș vrea să te cunosc pentru că pe lista comisiei a scris pentru prima oară Natural God’ s given talent. Noi doar te vrem aici, tu poți să studiezi orice vrei. Am studiat jazz, m-am devotat jazzului, e un stil de viață. Trebuie să trăiești jazz, să mănânci jazz, să fii pe lângă oameni jazz, să cânți non-stop jazz (…)”.

Astfel a ajuns să-l cunoască pe faimosul jazzman american Randal Brecker, care i-a fost ca un mentor. Artistul i-a dat șansa să debuteze pe aceeași scenă cu el, astfel că„din momentul ăla s-au deschis o grămadă de… (n.red. – oportunități)”.

Căsătorit cu Jennifer timp de 6 ani

Damian Drăghici a povestit cu umor mai multe episoade savuroase din perioada americană, printre care povestea de amor cu fiica unuia dintre profesorii săi de la colegiu sau căsnicia cu o americancă, Jennifer, care a durat 6 ani.

Artistul a recunoscut că, deși muzica este înainte de toate de pasiunea vieții sale, a făcut în așa fel încât să poată trăi onorabil din ea. Metode există, a asigurat muzicianul. De exemplu, în America, a făcut în așa fel încât să le scoată amerocanilor dolari din buzunar, a povestit muzicianul remarcat mereu prin autenticitatea sa.

Un astfel de episod captivant este momentul în care l-a cunoscut pe un important manager al PBS (Public Broadcasting Service), televiziunea publică din Statele Unite.

„Stai aici în sărăcie ca să poți să crești”

„Aș fi putut să cânt în cârciumi românești, dar mi-am spus mai bine lucrez la Berklee la cofetărie. Copiii de muzicieni dacă dau cu gustul de bani, se duce la o cârciumă, se strică. (…) Stai aici în sărăcie ca să poți să crești. Am decis cu naiul să-mi construiesc, mă chema lumea. Mi-am construit o altă comunitate, am ieșit din aia a cârciumii. Ușor-ușor, cântam într-un club, a venit un tip la mine, ai vrea să faci un concert pentru PBS? Atunci pe loc i-am zis: Can you give me some (n.red. – money)? No, in the future. No, I’m hungry now”, a amintit Damian Drăghici.

„Arta o faci pentru tine că e pasiune, sau te schimbi și o faci și pentru bani”, a mai declarat Damian Drăghici în studioul EVZ-Capital.