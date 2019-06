Muzici și faze cu Damian Drăghici, artistul care a cucerit America. Conversații la adăpostul tobelor și al clapelor

Dacă ar putea să dea timpul înapoi, Damian Drăghici, artistul care a cucerit America, și-ar schimba mentalitatea. Are perioade în care ascultă muzică obsesiv și momente în care o urăște, dar și o relație ciudată cu naiul, instrumentul cu care și-a obținut alter ego-ul. Sare cu ușurință de la cântece folclorice, la trompetiști americani de jazz, la artiști contemporani obscuri, pentru ca, într-un fi nal, să ni se destăinuie că agresivitatea și intensitatea marelui compozitor Stravinsky îi provoacă extazul. Despre ce ar face pentru muzicieni, de ar fi ministru al Culturii, dar și despre ultimele sale proiecte vă invităm să citiți în rândurile ce urmează.





- Evenimentul Zilei: - În aprilie ne spuneați, pe Facebook, că vă imaginați un nou proiect muzical cu maestrul Nicolae Botgros. I-ați rugat pe fanii dumneavoastră să vă propună piesele pe care și lear dori să le asculte. Ce s-a întâmplat de atunci? Cum au reacționat fanii? Nicolae Botgros cum a văzut inițiativa?

- Damian Drăghici: - Prima mea dragoste sau, mă rog, alegerea care s-a făcut la mine în familie, căci nu eu am ales ce vreau să fac, ci mi-a fost impus să fac muzică... Așadar, prima mea dragoste, naiul, a fost instrumentul prin care mi-am câștigat existența și nu numai. Mi-am obținut astfel alter egoul. Mult timp și în diferite contexte am fost nevoit să fac alte lucruri, dar tot naist m-am considerat. E ciudat, să zicem că îți câștigi existența ca jurnalist, dar tu, de fapt, vrei să scrii cărți de filosofie. Nu au nicio treabă una cu cealaltă. Cam așa a fost și la mine. Naiul a fost ales, după ce, la 4 ani, am încercat diferite instrumente, precum țambalul, basul, acordeonul, pianul, toba, și nu a funcționat. Atunci ăl bătrân, tata cum îi spuneam eu, i-a zis familiei „duceți-l la frati-miu să învețe naiul măcar”. Am rămas la nai și de pe la 12-13 ani am preluat acest lucru ca pe o obligație. Voiam să fac ceva din mine. Am cântat până la 18-19 ani în România. În Grecia am fost nevoit să cânt cu orga, apoi m-am dus la Berklee, unde au urmat anii de nai, după am început să fac compoziție de film, pe urmă m-am întors în România, unde devenisem producătorul, liderul de band și toboșarul trupei Damian Brothers. Apoi jazz, au fost perioade și perioade. Deci, relația cu naiul a fost ciudată. Iar acum, dacă tot mi s-a dat acest har, mi-am zis să mă întorc la acest instrument și să cânt melodiile cu care românii se identifică cel mai ușor, adică muzica de folclor. Am făcut postarea și am primit o listă mare de piese pe Facebook, oamenii au fost foarte receptivi și s-au arătat fericiți că fac lucrul ăsta. Mulți nu se așteptau. În afară de asta, chiar au pus suflet în alegerea repertoriului. Nicolae Botgros e super fericit și el, și cred că o să iasă un proiect foarte tare. Pentru oameni! Poate că înainte nu am făcut muzică doar pentru oameni, ci și pentru mine. Muzică pentru orgoliul meu, pentru starea mea. Acum, alegerea este pur și simplu pentru oameni.

- O să adaptați, reinterpretați piesele, așa cum ați mai făcut-o și în alte proiecte?

- Nu, de data asta va fi folclor pur și simplu.

- Ce piese v-au propus fanii?

- Avem piese de la Maria Tănase, de la Fănica Luca, de la Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Maria Lătărețu, Liviu Vasilică. Voi cânta piesele foarte cunoscute: Ciuleandra, Cântă cucu-n Bucovina, piese pe care oamenii le știu.

- Când credeți că va fi gata albumul?

- Am vorbit cu Nicolae și probabil că în următoarele luni îl lansăm.

- EVZ: Ce proiecte muzicale mai aveți în plan?

- Damian Drăghici: Mai am un proiect cu o orgă de biserică și cu un cor, pentru colinde de iarnă.

- Și programul anului 2019?

- O să am vreo 30 de concerte în țară și în București, iar la sfârșitul lunii iulie voi lansa un nou album cu Damian Brothers.

- Ce artiști v-au influențat cel mai mult? Ne puteți spune câțiva muzicieni preferați?

- Am avut diferite etape. Am fost, rând pe rând, inspirat, influențat sau motivat de diferiți muzicieni. Diverse emoții s-au născut înăuntrul meu. Când produci sau compui, cred că, de cele mai multe ori, nu iese exact muzica pe care ai asculta-o cel mai mult. Mai degrabă e vorba de stări diferite. Dacă ai mâncat și asiatic, și italienesc, și franțuzesc cred că, după aceea, dacă ar fi să îți gătești singur, le amesteci, pui poate nițel asiatic, nițel franțuzesc, iar când iese mâncarea este posibil ca românilor să le placă mai mult. Așa și-n muzică. La început m-a influențat folclorul, după care jazzul, rock-ul, apoi muzica clasică. Aș putea spune că un artist inovator, al cărui fan al stilului de viață am fost, nu știu dacă a fost o alegere bună, mi se părea ca un erou, eram mic pe atunci, este Miles Davis, un mare trompetist de jazz. Din rock, trupa preferată este Led Zeppelin. Apoi, cu muzica clasică, am avut o perioadă în care eram obsedat de Stravinsky. Dacă stau la pian și compun, toată agresivitatea și intensitatea lui Stravinsky ies cumva din mine. Îmi plac măsurile sale mixte, abordarea și felul în care orchestra, e ceva acolo care îmi place foarte mult. Pe urmă, muzica lui Quincy Jones și cea a lui David Foster au avut impact asupra mea. Iarăși, un mare producător din , 70-, 80, Brian Eno, cu al său album „Music for airports”. Apoi compozitori de muzică de film, precum Jerrald King „Jerry” Goldsmith, John Williams, James Newton Howard, Alan Silvestri. Ce am enumerat nu reprezintă nici măcar 1% din toată muzica pe care am ascultat-o.

- Și dintre tinerii artiști români care se aud la radio de cine vă place?

- Este dificil să spun ce îmi place de la radio, pentru că mă aflu într-un proces de regăsire și de dezvoltare, am perioade în care ascult muzică obsesiv, perioade în care nu ascult deloc. Nici măcar nu îmi impun asta. Uneori iubesc muzica, alteori o urăsc. E dificil. Ascult muzica de la radio doar când merg cu Uberul, dar n-aș putea să spun cine cântă. Sunt o grămadă de artiști talentați, chiar săptămâna trecută am fost la un party, la Smiley, însă nu aș putea „să pun degetul” pe vreunul și nici pe altul „jos”. Aici e vorba de genul pe care îl asculți, poate și de vârstă. Am 49 de ani. Nu mă consider bătrân, dar la un moment dat îți creezi propiul tău stil și ai niște asteptări. Asta nu înseamnă că sunt „stuck” (trad. lb. engleză: blocat), că vreau să ascult ceva vechi. Dacă vreau să ascult ceva nou, caut pe net artiști care au ceva foarte special, nu comerciali.

- Dați-ne câteva exemple.

