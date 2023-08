Damian Drăghici a fugit din România. Succesul nu i-a adus fericirea

Damian Drăghici a povestit că la 18 ani a fugit din România și că a fost nevoit să cerșească la mese în Grecia. Până să ajungă în America și să scape de sărăcie, lăutarul a trecut prin multe momente dificile.

La începutul anului 1989, îmi doream foarte mult să plec. M-am dus sus, mi-am luat naiul și am spus alor mei că plec la repetiție. Aveam 200 lei mi se pare și un ceas Pobeda”, a mai spus artistul.

„În momentul ăla eu credeam că fug de comunism. După aceea, mi-am dat seama că am fugit de sărăcie, apoi cred că mi-am dat seama că am fugit și de trib. (De comunitate?) Da, dar mi-am dat seama de asta mult mai târziu. (…) (Ce ai fi ajuns?) Nu cred că mai aveam discuția în ziua de astăzi.

Damian Drăghici a mai povestit că a reușit să își facă o carieră în America și să câștigi sume mari de bani, dar că asta nu i-a adus fericirea. Artistul a recunoscut că a fost în depresie pentru că nu a știut să aprecieze lucrurile bune din viața lui.

Damian Drăghici a mai spus că a reușit să absolve Berklee în doar un an, în condițiile în care durata standard de studii este de 4 ani. Artistul a fost remarcat și de președintele instituției academice, care l-a ajutat enorm în carieră.

„Președintele Berklee mi-a spus că sunt un talent natural dat de Dumnezeu. Natural God’ s given talent. Președintele, care era fiul celui care a fondat Berklee, a venit la mine și mi-a zis: Aș vrea să te cunosc pentru că pe lista comisiei a scris pentru prima oară Natural God’ s given talent. Noi doar te vrem aici, tu poți să studiezi orice vrei. Am studiat jazz, m-am devotat jazzului, e un stil de viață. Trebuie să trăiești jazz, să mănânci jazz, să fii pe lângă oameni jazz, să cânți non-stop jazz (…)”, a povestit Damian Drăghici pentru EVZ.