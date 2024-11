Justitie Sărbătoare cu ritualuri ortodoxe în plină zi de muncă. Tradiţie cu iz anticonstituţional la o judecătorie. Video







Republica Moldova. Judecătoria Criuleni şi-a sistat joi parţial activitatea pentru a sfinţi sediul instanţei. Judecători, grefiere, asistenţi judiciari şi angajaţi tehnici au părăsit locurile de muncă pentru a asista la serviciul ortodox oficiat de un sobor de preoţi.

Ceremonia s-a desfăşurat pe holul instanţei, unde a fost aranjată o masă cu colaci, prosoape, vin, colivă şi alte atribute necesare la sfinţirea unei încăperi. Cu lumânări în mâini, angajaţii Femidei din Criuleni au ascultat smeriţi slujba. Iar serviciul de pază a avut grijă ca vizitatorii să nu aibă acces la ceremonie.

Într-un comunicat al Protopopiatului de Criuleni şi Dubăsari, se menţionează că sfinţirea instituţ a avut loc la iniţiativa preşedintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu.

„Părintele Protopop Teodor Pelin a vorbit despre Înfricoșătoarea Judecată a Mântuitorului Hristos, îndemnând cei prezenți a judeca după adevăr și dreptate, nu după înfățișare, fără părtinire și obiectiv, având întotdeauna gândul la îndreptarea celui căzut și la Judecata de apoi, astfel făcând, judecata lor să aducă ușurare, și nu împovărare celor vinovați, precum și bucuria dreptății celor năpăstuiți”, se menţionează în comunicat.

Ritualuri în Judecătoria Criuleni. Justiţiabilii, lăsaţi să aştepte

Mai mulţi justiţiabili care veniseră la Judecătoria Criuleni, au fost nevoiţi să aştepte până la finalizarea ceremoniei.

„Am venit la Judecătoria Criuleni pentru a prezenta un document într-un dosar civil. Am fost sunată în ajun. Era trecut de ora 13.00. De la etaj se auzea un cor bisericesc. Nu mi-am dat seama la început ce se întâmplă. Cei de la pază mi-au îngrădit accesul şi mi-au spus că judecătorul se află în şedinţă.

Pe urmă am văzut cum preoţii şi coristele au coborât pe scări, intrau în fiecare birou, stropeau cu agheazmă şi desenau semnul crucii cu untdelemn pe pereţi. Am plecat de acolo pe la ora 16.00. Ceremonia încă continua”, a declarat pentru Evenimentul Zilei martorul ocular, Lilia Ostrovschi.

O femeie care îl însoţea pe fiul său, inculpat într-un dosar penal, s-a plâns că nu au putut să facă cunoştinţă cu dosarul.

Preşedintele instanţei: „Toţi au primit evenimentul cu mare bucurie”

Solicitat de Evenimentul Zilei, preşedintele Veaceslav Suciu, ne-a comunicat că pe 21 noiembrie, ziua în care creştinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (stil vechi, n.r.), angajaţii Judecătoriei Criuleni sărbătoresc hramul instanţei.

„S-a format deja o tradiţie ca în această zi mare, o dată la patru ani, să fie sfinţit sediul instanţei. Să ne înţelegeţi omeneşte. Nimeni din angajaţi nu a fost impus să asiste la eveniment. Toţi au primit evenimentul cu mare bucurie”, a declarat preşedintele Judecătoriei Criuleni.

Veaceslav Suciu a dat asigurări că activitatea instanţei nu a fost perturbată. „Ceremonia a avut loc în pauza de masă şi a durat vre-o 30 de minute. Nu a fost amânată nicio şedinţă. Judecătorii care au avut programate şedinţe nu au fost prezenţi la ceremonie.

Eu personal am venit după ce am terminat şedinţa. Apoi s-a alăturat un alt judecător care tocmai ieşise din şedinţă. Eu am lucraţi 26 de ani în sistem şi mă aflu la al treilea mandat de preşedinte de instanţă. Ne dăm seama ce facem. Totul a fost omeneşte”, a spus Suciu.

Cum comentează reprezentantul organului de autoadministrare judecătorească

Solicitat de Evenimentul Zilei, Alexandru Postică, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat că nu vede o abatere disciplinară dacă ceremonia a avut loc în zi de hram şi există o tradiţie.

„Organizarea astfel de evenimente ţine colectivul şi administraţia istanţei. Nu este vorba de prozelitism religios. A fost ceva în interiorul unui colectiv. Este vorba de o tradiţie şi nu o putem interzice. Închipuiţi-vă să le interzicem colindătorilor să ne colinde de Crăciun. Sau, în toate localităţile din Republica Moldova angajaţii au liber în ziua de hram.

Mi-au raportat că activitatea instanţei nu a fost afectată. Dar să nu uităm că judecătorii şi ceilalţi angajaţi din instanţe lucrează apoape în fiecare zi peste program”, a declarat membrul CSM.

Ce spun experţii

Solicitat de EvZ, profesorul universitar Nicolae Osmochescu, ex-judecător constituţional, a declarat că nu vede în acest caz o problemă de drept, dar una de „morală şi etică”.

„Astfel de situaţii sunt înregistrate peste tot – la Guvern, Parlament, instituţii de învăţământ etc. Nu există o normă de drept care să interzică sfinţirea unei instituţii publice. Mai degrabă este o problemă de morală şi etică”, a spus Osmochescu.

Gheorghina Drumea, membră a Consiliului de Egalitate, a declat că după ce a admis un serviciu religios ortodox în incinta instanţei, administraţia Judecătoriei Criuleni este obligată moral să permită altor culte să desfăşoare ritualuri religioase. „În caz de refuz, va fi vorba de discriminare”, a spus Drumea.

Membrul Consiliului de Egalitate a mai spus că legea permite accesul reprezentanţilor cultelor în instituţiile statului în care beneficiarii nu au posibilitatea de a-şi manifesta dreptul la libertatea de gândire şi conştiinţă. Cum ar fi în cazul celor care îşi ispăşesc pedeapsa în penitenciar sau a beneficiarilor azilurilor.

Gheorghina Drumea a comunicat au fost precedente de discriminare pe criterii de religioase în instituţiile publice, constatate oficial. Drept exemplu a fost dat instalarea unui crucifix în incinta Ministerului de Interne de către fostul ministru Andrei Năstase.

Ce spune legea

Constituţia Republicii Moldova prevede că ţara este una laică, biserica fiind separată de stat.

„Cultele religioase sunt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate”, scrie în Legea fundamentală.