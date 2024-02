Monden Așa arată Mihai Onilă după 40 de zile de post negru. Foto







Mihai Onilă, membrul trupei AXXA, a ținut post negru 40 de zile și este de nerecunoscut. Artistul a slăbit enorm, iar fanii l-au întrebat cum se simte după ce a trăit doar cu apă.

Mihai Onilă, membrul trupei AXXA, a ținut post negru 40 de zile și s-a filmat zilnic. În perioada respectivă, el a consumat doar apă și a ajuns la 68 de kilograme de la 86. Artistul a spus că se simte foarte bine și că ar putea să mai repete dieta drastică.

Mihai Onilă, criticat de internauți

„Ne vorbește din rai?”, „Sigur tu vorbești? Ce flori îți plac?”, „Mâine nea Florin se va bucura de pachet”, „Arată bine, a prins culoarea cerii”, „Chiar arăți foarte bine! Ți-a priit postul!”, au spus internauții.

Membrul trupei AXXA a spus că îi va bloca pe toți care îl critică pe Internet pentru că a ținut post negru. El a spus că aceștia sunt doar niște bufoni și frustrați care nu au ceva mai bun de făcut.

„Anunț important pentru toți cei care sunt niște glumeți, niște clowni, niște bufoni, niște frustrați și care comentează foarte urât la clipurile mele. După o săptămână și ceva, după terminarea postului, chiar astăzi, miercuri, 21 februarie, vă anunț că în momentul în care veți mai comenta glumeț, vă voi da direct raport și block”, a declarat Mihai Onilă pe Tik Tok.

Mihai Onilă, de nerecunoscut

Postul nu este recomandat fără supraveghere medicală pentru adulții în vârstă, adolescenți sau persoanele subponderale. În cazul copiilor, acesta este chiar contraindicat. Artistul a recunoscut că are o culoare cam gălbuie după ce a stat 40 de zile fără să mănânce.

„Nu vă indic să intrați fără pregătire prealabilă, am pornit de la 86 de kilograme, am ajuns la 68. Mă simt foarte bine, chiar dacă am o culoare cam gălbuie, cum spuneți voi. Totuși, sunt foarte bine”, a declarat Onilă.

Damian Drăghici și Marius Manole au ținut post negru

Amintim că și alți artiști au ținut post negru. Printre ei se numără Damian Drăghici și actorul Marius Manole. Și aceștia au fost criticați de fani, care nu înțeleg de ce se chinuie și stau nemâncați atâția zile.

„După 7 zile de malnutriție alegi sa consumi fructoză, care se transforma in mare parte în glucoză și mai apoi e absorbită in corp. Primul efect va fi o glicemie enorm de mare, mai ales că sucul de fructe nu conține multe fibre. La scurt timp după vei avea o prăbușire energetică (sugar dip), in timp ce pancreasul va secreta cantități enorme de insulină că răspuns la nivelul ridicat de glucoză”, i-a spus un internaut lui Damian Drăghici.