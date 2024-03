Monden Postul cu Apă, adorat de vedete, desființat de specialiști! Pericole pentru sănătate







Experții de la Universitatea Langone din New York subliniază lipsa de dovezi concludente care să ateste eficacitatea postului pe bază de apă în procesul de detoxifiere a organismului.

Postul cu Apă este la modă. Dar specialiștii nu-l recomandă. În cadrul unei astfel de diete, simptome precum oboseala profundă și letargia devin rapid evidente datorită lipsei aportului caloric și nutrițional.

Medicii American Cancer Society atrag atenția asupra altor efecte negative care pot apărea. Incluzând amețeală, senzația de vertij, dureri de cap, hipotensiune și posibile aritmii cardiace. Toate acestea putându-se manifesta pe durata celor 7 zile de post cu apă. Pe termen scurt, există un risc crescut de infarct miocardic și exacerbarea simptomelor legate de calculii renali.

Una din vedetele care a ținut post cu apă, Damian Drăghici, a mărturisit experiența sa. „Sunt foarte bine după cum vedeți, am slăbit puțin… vreo cinci kilograme și jumătate, dar corpul este deja obișnuit. Mă simt foarte bine, am energie foarte multă. Mai am astăzi (duminică – n.r) iar mâine dimineață (luni – n.r) voi bea jumătate de litru de suc de portocale și jumătate de suc de grepfrut. Cam asta ar fi”, a mărturisit Damian Drăghici pe contul său de socializare.

Postul cu Apă, implicații pe termen lung

Pe măsură ce durata postului se prelungește, crește semnificativ riscul de complicații grave. Funcționalitatea sistemului imunitar și sănătatea organelor vitale pot fi serios afectate, existând posibilitatea deteriorării funcției renale și hepatice. Dr. Alan Lieberson evidențiază faptul că, deși au existat cazuri în care persoane au reușit să supraviețuiască 40 de zile consumând exclusiv apă, aceste situații excepționale nu garantează că toate persoanele ar putea avea aceeași rezistență.

Într-o intervenție exclusivă la România TV, Dr. Monica Pop a criticat vehement practica dietei bazate exclusiv pe consumul de apă. Experiența sa medicală și cunoștințele dobândite în timpul studiilor universitare subliniază riscurile majore ale acestei abordări. Orice medic îți va spune că după 40 de zile fără hrană, viața este grav amenințată. Promovarea acestor așa-zise 'diete' de către persoane fără pregătire medicală este extrem de periculoasă, a explicat Dr. Pop.

Ea a relatat și despre propria experiență de înfometare de nouă zile, inițiată din dorința de a pierde în greutate, care a culminat cu un risc iminent de accident vascular:

„Am învățat la facultate și știe orice fel de medic lucrul acesta. După 40 de zile fără mâncare ești la limita morții. Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste ”diete”. Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă. Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața fără zahăr. Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”

Beneficii rapide, consecințe grave

Dieta pe bază de apă este tot mai populară, cu promisiuni de pierdere rapidă în greutate și detoxifiere. Totuși, specialiștii în domeniul sănătății avertizează despre pericolele pe care le presupune absența nutrienților esențiali din dietă. Această abordare radicală poate duce la dezechilibre grave în organism și poate avea efecte nedorite pe termen lung.

Un exemplu concret este Mihai Onilă, fostul solist al trupei Axxa, care a optat pentru un post negru de 40 de zile, subliniind că se află sub o formă de "îngrijire energetică". Cu toate acestea, este important de menționat că astfel de practici nu sunt recomandate și implică riscuri semnificative.

Detoxifierea bazată exclusiv pe consumul de apă poate părea atractivă pentru unii, având în vedere presupusele beneficii precum ameliorarea tulburărilor digestive, îmbunătățirea unor afecțiuni cronice și pierderea în greutate. Cu toate acestea, efectele adverse pot fi severe, incluzând oboseala, amețelile, scăderea tensiunii arteriale și chiar riscul de infarct.

Pierzi masă musculară, afectezi organe interne

Pe termen lung, privarea de alimente solide și restricția severă a caloriilor pot compromite funcționarea normală a sistemului imunitar și a organelor vitale. Specialiștii subliniază că pierderea rapidă în greutate observată în timpul dietei cu apă este în mare parte pierdere de apă și masă musculară, iar revenirea la o alimentație normală poate duce la acumularea rapidă a kilogramelor pierdute.

În concluzie, adoptarea unei diete echilibrate și variate, bogată în nutrienți esențiali, alături de un regim regulat de exerciții fizice, rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de a menține o greutate sănătoasă și de a promova bunăstarea generală.