Vedeta care a ținut post terapeutic timp de 10 zile. Viața ei s-a schimbat radical: Miracole trăiesc în fiecare zi

Laura Olteanu este solista de muzică populară care a ținut post negru timp de 10 zile. Ea a consumat numai apă și s-a rugat întreaga perioadă. Artista a declarat că a mers în aceste tabere pentru a învăța să comunice cu Dumnezeu și pentru a scăpa de păcate.

„Nimic fără Dumnezeu în viață! Am participat de două ori. Înseamnă să nu mănânci nimic șapte zile, plus trei zile de revenire. Fiind acolo în tabără și reușind să țin postul ăsta timp de șapte zile. Am mai ținut încă trei zile, gândindu-mă că revenirea (n.r. revenirea la alimentația obișnuită) o fac când ajung acasă. Vreau să va spun că nu am crezut că atunci când nu mănânci te poți simți mai bine ca oricând.

Primele trei zile sunt mai dificile, organismul nu înțelege ce se întâmplă. Cel mai important in acest post este rugăciunea! Altfel, o transformăm într-o simplă dietă. Sunt convinsă că dacă nu era această perioada de rugăciune intensă, n-aș fi reușit să rezist. Miracole trăiesc în fiecare zi! Viața e un miracol! Faptul că ne trezim dimineața e un miracol, și când ajungem seara să ne întindem în pat e unalt miracol” a spus Laura Olteanu pentru starpopular.ro.

Vedeta a mai declarat că viața ei s-a schimbat radical după acest post și că are o altă viziune despre cine este Dumnezeu și cum lucrează în viața fiecăruia dintre noi.

Totul despre Postul negru

Și medicii au declarat că Postul negru sau Postul terapeutic ajută la auto-reînnoirea celulelor pielii. Ei au descoperit că procesul începe după 18-20 de ore de post și atinge vârful după 48-72 de ore. Pauza de 3 zile de la mâncare poate ține departe Alzheimer sau bolile de inimă. Cercetările au demonstrat și că postul poate să scadă zahărul din sânge și să prevină obezitatea.

Un alt beneficiu este că postul negru te ajută să scazi în greutate și că îți purifică organismul. Cu toate astea, oamenii care vor să țină acest post trebuie să se consulte cu medicii pentru a nu întâmpina probleme sau stări de amețeală.