România pierde medici. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iana explică motivele migrație. Video

O nouă ediție a podcastului „Capital de Sănătate”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”, l-a adus în atenția publicului pe prof. univ. Dr. Gheorghe Iana, medic primar radiologie și imagistică medicală. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe teme diverse, precum evoluția cazurilor de cancer din țara noastră și importanța radiologiei și imagisticii în diagnosticarea pacienților.

Specialistul, cu o experiență de peste 30 de ani, a abordat tema deficitului de medici din România. Acesta a explicat care sunt cauzele pentru care personalul medical din România alege să migreze în alte zone din lume. De asemenea, Dr. Gheorghe Iana a vorbit și despre evoluția Medima, rețeaua de clinici private din țară care a ajuns în prezent la 24 de locații deschise.

Migrarea medicilor spre Occident

În ultimii ani, numărul medicilor care aleg să plece din România pentru a profesa în alte state este în creștere. „În România, în momentul de față, sunt în jur de 2.800-3.000 de specialiști de radiologie și imagistică medicală. Pentru a putea fi acoperiți la nivel național, am avea nevoie de 4.200-4.400 de specialiști în activitate. O unitate publică, care asigură sistem de urgență, are nevoie de cel puțin cinci medici care să facă gărzi pentru a funcționa. Medicii în prezent pleacă din trei motive. În primul rând, este aprecierea societății, care contează. De asemenea, este volumul mare de muncă raportat la unitatea de timp și la persoană care este mare și se realizează sub presiune. Să nu vă închipuiți că în afară timpul de lucru este mai redus. Dar, acolo își pot face treaba fără o presiune fantastic de mare din partea spitalului, din partea mass-media, din partea societății.

Este foarte important să lucrezi în liniște. Volumul de oameni este mare pentru că românii au fost obișnuiți să meargă la urgențe pentru orice problemă, care poate fi rezolvată cu o consultație obișnuită. Astfel, aglomerează camera de gardă. Nu există un sistem eficient, iar educația sanitară este un factor important. Pentru medici, nu mai există dependența financiară, ei vor să-și facă treaba. Pentru a-ți face meseria ai nevoie de condiții în care ești apreciat, nu ești arătat cu degetul în mod gratuit. Presa poate educa populația în acest sens”, a precizat medicul.

Finanțarea spitalelor din România

Gheorghe Iana a precizat că mediul de stat și cel privat nu ar trebui să fie în competiție, ci ar fi necesar să colaboreze pentru eficientizarea spitalelor. „Statul și privatul nu trebuie să se bată sau să se canibalizeze, că acesta este conceptul unora. Ele se completează. Decât să sufoci un spital cu pacienți în ambulatoriu care nu au nevoie să stea internați, este mult mai ieftin pentru societate să le facă investigațiile în mediul privat și după aceea să meargă în zona de spital. Așa reduci durata de spitalizare, crești eficiența și rulajul pe pat și așa mai departe”, a spus acesta.

Medicul a precizat că finanțarea unui spital depinde de numărul de cazuri rezolvate. „Se calculează o medie pentru afecțiunea respectivă, cât se dă pentru cazul respectiv. Finanțarea spitalului se calculează în funcție de numărul de zile din an, numărul de paturi și rulaj, indicele de complexitate a cazurilor și media pe caz ponderat. Toate acestea dau un cumul de factori și dau o sumă cu care este finanțat spitalul. Normal că fiecare spital vrea să-și crească indicele de complexitate a cazului, să pară că este mai complicat, ca să ia sume mai mari. Eu spun că tariful pe caz ponderat este subevaluat și atunci oamenii caută să compenseze, să trateze și alte afecțiuni. Veniturile pentru gărzi sunt o mare problemă, pentru că nu reflectă complexitatea actului medical. Dacă lucrurile ar fi corecte, pacienții ar fi împărțiți în mai multe unități medicale și am scăpa de presiune”, a precizat specialistul.

Reforma sistemului de asigurări de sănătate

Medicul a precizat că în momentul de față este nevoie de o reformă a sistemului de asigurări de sănătate. „Acest lucru este greu de făcut, dar momentul cred că este bun. Nu înțeleg de ce nu se trece la asigurările private de sănătate. Fondul unic de asigurări de sănătate nu reprezintă bani publici, sunt bani privați, banii contribuabililor. În orice stat civilizat există mai multe case de asigurări, nu doar una. Din experiența mea de pe unde am fost, sistemul este dual, nu duce statul toată povara. Acest sistem funcționează bine într-o societate civilizată și generează capacitatea societății de a rezolva toate cazurile medicale și de a crește calitatea actului medical”, a povestit invitatul.