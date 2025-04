EVZ Special Medima a deschis 24 de clinici în România. Care sunt planurile de viitor ale rețelei medicale private. Video







Gheorghe Iana este medic primar de radiologie, cu specializare în neuroimagistică. Acesta are o experiență de peste 30 de ani în acest sector. Medicul este și fondatorul Societății Române de Radiologie și Neuroradiologie. În 2018, acesta a fondat Medima, o rețea de clinici private care se află în continuă expansiune la nivel național. În prezent, s-a atins numărul de 24 de locații în diferite zone din România.

Specialistul a fost prezent în cadrul unei noi ediții a podcastului „Capital de Sănătate”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe diferite teme, precum evoluția cazurilor de cancer din țara noastră, importanța radiologiei, deficitul de medici din România și evoluția Medima.

Începuturile Medima

Medima este una dintre cele mai mari rețele medicale private din țară, fondată de Dr. Gheorghe Iana, alături de un coleg care activează tot în sistemul medical. Conceptul din spatele proiectului a fost gândit de Gheorghe Iana, acesta punând inclusiv numele rețelei. Rețeua Medima a fost fondată în 2018, iar din 2020 au fost adăugați noi membri la nivelul echipei.

„Noi am plecat cu un concept de a crea o rețea de 12 clinici focusate foarte mult pe zona de oncologie. Am vrut să ne ducem cât mai aproape de pacient cu clinica. Nu doar în centrele universitare este nevoie de sprijin pentru pacienți, dar și în județele sărace din punct de vedere al venitului pe cap de locuitor sau în zonele mai puțin accesibile. Dorința noastră a fost să ajungem la ei. Am plecat de la dorința de a deschide 12 clinici. Zilele acestea am ajuns la 24 de clinici, cea mai recentă fiind la Satu Mare”, a spus medicul.

Potrivit fondatorului, Medima este în plină dezvoltare. Potrivit planurilor, sunt în curs de deschidere încă patru sau cinci clinici, care vor fi inaugurate în 2025. Având în vedere rezultatele atinse, Medima este rețeaua cu cea mai rapidă expansiune din sistem.

Evoluția în ultimii ani

Medima a evoluat constant în ultimii șapte ani. „Noi am început în septembrie 2020 în noua formulă. De atunci, am dublat de la an al an numărul de clinici din rețea. La nivel de număr de pacienți, creșterea există. În 2020, aveam în jur de 4.000-5.000 de pacienți. Anul trecut am avut în rețeaua noastră 100.000 de CNP-uri”, a povestit prof. univ. Dr. Gheorghe Iana.

Fondatorul a povestit cum a ajuns la parteneriatul cu Vlad Ardelean, actualul CEO al Medima. „În business-ul medical, găsești foarte greu oameni care să facă și medicină și business simultan. Eu eram unul dintre oamenii care aveau o viziune de afaceri și de management, am și studii și experiență în domeniu. El venea dintr-o zonă financiară, iar noi ne-am cunoscut prin intermediul unui prieten comun care dorea să dezvolte o rețea. Ei știau că eu am cele două clinici, Medima Virtuții și Medima Giulești cu care am început, și au vrut să dezvolte conceptul și să creăm ceva frumos. Așa ne-am cunoscut.

După aceea, cu Vlad am continuat discuțiile, iar în septembrie 2020 a investit fondul Morphosis Capital. Doi oameni nu pot face 12 clinici, nu există resursă financiară. Fondurile de investiții sunt dispuse să finanțeze proiecte mai ales pe zona de sănătate. Conceptul Medima li s-a părut interesant și uite așa s-a născut conceptul. Ulterior, am început să creștem. Am plecat cu 7-8 medici colaboratori în rețea. Acum, avem 116 medici colaboratori”, a precizat prof. univ. Dr. Gheorghe Iana.

Clinici mai aproape de oameni

Întregul concept de expansiune al Medima se bazează pe calcule și vizează zonele în care populația are un acces limitat la servicii medicale. „În fiecare oraș în care ne ducem facem o analiză a resursei umane, câți medici avem, a resursei medicilor de alte specialități. Este un lanț pe care îl studiem cu atenție. Este important să știm numărul populației, unde sunt localizați pacienții, etc. Dar este important să fii lângă pacient. Majoritatea pacienților cu afecțiuni oncologice se duc spre centrele de oncologie, în orașele mari. De exemplu, el stă în Reșita, dar face tratamentul la Timișoara. Îi este mult mai ușor să-și facă evaluările și investigațiile în Reșița decât să bată drumul până la Timișoara.

Noi ne-am dus și am pus clinica în Reșița, nu în Timișoara, ca să vină lumea de acolo pentru investigații. Pe conceptul acesta am mers și cu Călărași, Giurgiu, Alexandria. Sunt zone în care nu există accesibilitate. Dar și oamenii de acolo au nevoie de servicii medicale. Am analizat fiecare județ în parte și am studiat care este nivelul de servicii de care ar avea nevoie județul respectiv. Fiecare investiție se face în funcție de acești parametri”, a precizat fondatorul Medima.

Medicul a precizat că obiectivul Medima este de a ajunge la 30-32 de clinici deschise la nivel național până la începutul lui 2026. „Noi aducem oamenilor o echipă cu experiență și echipamente noi, de calitate, performante. Cumpărăm aparatura performantă care este necesară pentru zona în care este localizată clinica. Avem parteneriat cu furnizorii de echipamente medicale, iar dacă apare un nou model care ne interesează îl achiziționăm. Acum, este un concept nou pe care vrem să-l studiem. Este posibil să aducem o nouă aparatură în România pe zona de imagistică, RMN. Momentan, așteptăm să luăm decizia la nivel intern”, a precizat prof. univ. Dr. Gheorghe Iana.

Schimbări în trendurile tehnologice

Medicul a adus în vedere că următorii ani se vor axa pe schimbări la nivelul tehnologiei medicale de radiologie și imagistică.

„Importanța CT-ului începe să fie pusă la îndoială pentru că vine la pachet și cu iradiere. Dozele de iradiere sunt destul de mari pe monitorizări. Cu toate că echipamentele moderne au un concept de low-dose, s-a constat că imagistica prin CT este și ea una dintre factorii de risc pentru cancer. Atunci, conceptul modern dorește să promoveze investigațiile făcute fără raze X. Practic, industria, care este cu un pas înainte mereu, începe să perfecționeze echipamentele de rezonanță magnetică. Este fără iradiere, există niște inconveniente sau limitări, dar tehnologiile moderne reușesc să modifice puțin parametri. Eu zic că în etapa următoare vom vedea un boom tehnologic, dar se va defocusa de pe CT și se va duce spre rezonanță magnetică și spre zona de diagnostic și terapie cât mai puțin invazivă. Noi vrem să ne focusăm pe zona aceasta”, a precizat fondatorul Medima.