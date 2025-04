Rusia extinde ofensiva în nord-estul Ucrainei. Ce soluții mai are Kievul

Armata rusă a lansat o ofensivă în regiunile Sumî și Harkov, în partea de nord-est a Ucrainei. În același timp, Rusia încearcă să expulzeze trupele ucrainene care ocupă câteva sate în regiunile Kursk și Belgorod.

La opt luni după atacul surpriză al Ucrainei în provincia rusă Kursk, zona aflată sub controlul tupelor ucrainene s-a redus la doar 31 de kilometri pătrați, față de aproximativ 1.300 de kilometri pătrați în luna august. Conform platformei ucrainene de analiză militară DeepState, această schimbare vine după înaintarea trupelor ruse în apropierea satului Guevo, unul dintre ultimele sate aflate sub control ucrainean în Kursk.

Armata rusă își intensifică operațiunile și în regiunea ucraineană Sumî, situată aproape de graniță, pe măsură ce își strânge controlul în provincia Kursk. Potrivit lui Roman Pogorili, forțele ruse au trimis mai multe trupe în satul Basivka, aflat la 3,5 kilometri de graniță, cu scopul de a izola armata ucraineană din Kursk, tăind astfel linia lor de aprovizionare.

De asemenea, un reprezentant al gărzilor de frontieră ucrainene, Andríi Demcenko, a menționat că grupuri mici de soldați ruși încearcă aproape zilnic să încalce granița și să stabilească poziții în zona ucraineană.

‼️Revenge for Sumy: The Ukrainian Armed Forces struck a Russian missile brigade base in Kursk region, which shelled the city on Palm Sunday, – General Staff. pic.twitter.com/M0Vfui5JoP

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2025