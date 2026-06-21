După două eliminări consecutive rușinoase încă din faza grupelor (2018 și 2022), Germania a obținut oficial biletul pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Într-un meci de un dramatism total disputat pe Toronto Stadium, băieții lui Julian Nagelsmann au întors scorul în fața Coastei de Fildeș. Africanii au pierdut din cauza unei „duble” de senzație reușite de rezerva de aur, Deniz Undav.

Germania a început meciul cu presiune ridicată, venind după succesul categoric (7-1) cu Curaçao, în timp ce ivorienii căutau să lege a doua victorie după acel 1-0 cu Ecuador. Kai Havertz a irosit primele șanse mari, iar în minutul 21, Aleksandar Pavlović a zguduit plasa, însă golul a fost anulat pentru un fault la portarul Yahia Fofana.

În ciuda dominării teritoriale a nemților, africanii au lovit necruțător pe contraatac, conduși de explozivul Yan Diomande, cel care i-a provocat coșmaruri lui Joshua Kimmich pe flanc.

Minutul 30 (0-1): Diomande a destabilizat defensiva germană, a centrat jos pentru Amad Diallo, al cărui șut a fost blocat de Nathaniel Brown. Mingea a sărit însă ideal pentru căpitanul Franck Kessié, care a catapultat-o în poarta lui Neuer.

La 29 de ani și 183 de zile, Kessié a devenit al doilea cel mai în vârstă marcator ivorian din istoria Mondialelor, după legendarul Didier Drogba.

Germania a mai avut un gol anulat în minutul 38 (Havertz), după ce VAR-ul a semnalat un fault prealabil comis de Musiala.

Pentru a completa repriza neagră, fundașul Nico Schlotterbeck a părăsit terenul accidentat la gleznă.

La reluare, Antonio Rüdiger a intrat în locul lui Schlotterbeck, dar tot ivorienii au ratat șanse mari de a închide meciul prin Kessié și Oulaï.

În minutul 60, văzând că echipa sa își pierde busola, Nagelsmann a dat atacul decisiv: i-a aruncat în luptă pe Leweling, Amiri și Deniz Undav.

Impactul a fost devastator. Cu aceste mutări, rezervele Germaniei au ajuns la un total de 6 contribuții la gol în acest turneu — un record absolut pentru orice națională la CM 2026.

Minutul 68 (1-1): Nadiem Amiri a trimis o centrare perfectă în careu, Havertz a lăsat inteligent mingea să treacă, iar Deniz Undav a reluat spectaculos din voleu, restabilind egalitatea.

Istorie pentru Neuer: Intrat pe teren în această partidă, Manuel Neuer a devenit oficial portarul cu cele mai multe apariții din istoria Cupei Mondiale (21 de meciuri), depășindu-l pe francezul Hugo Lloris.

Minutul 90+4: Undav declanșează fiesta în tabăra germană. Când meciul părea că se îndreaptă spre o remiză echitabilă, iar fanii ivorieni respirau ușurați după ce Fofana salvase miraculos în fața lui Amiri (90+1), a venit faza care a înghețat tribunele din Toronto.

Minutul 90+4 (2-1): Felix Nmecha a interceptat o minge și a trimis o pasă de geniu în careu. Excelent demarcat, Deniz Undav a preluat și a finalizat cu sânge rece pe lângă Fofana, aducând victoria și calificarea matematică.

Cu această dublă, Undav a egalat recordul istoric al lui Roger Milla (din 1990) pentru cele mai multe goluri marcate din postura de rezervă la un singur Campionat Mondial și a devenit primul german de la Miroslav Klose (în 2002) care înscrie în primele sale două meciuri de la Cupa Mondială.

Germania acumulează maximum de puncte (6) după două etape și scapă de complexul ultimelor turnee finale. Coasta de Fildeș rămâne cu 3 puncte și va juca un meci decisiv pentru calificare împotriva celor din Curaçao.

Germania va încheia faza grupelor CM FIFA 2026 într-un meci fără presiune contra Ecuadorului, unde Nagelsmann își va putea menaja piesele de bază pentru faza eliminatorie.