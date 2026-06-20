Justitie

Honorius Prigoană a pierdut procesul cu unchiul său. Instanța a respins cererea de despăgubiri

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Honorius Prigoană a pierdut procesul cu unchiul său. Instanța a respins cererea de despăgubiriHonorius Prigoană / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Honorius Prigoană a pierdut procesul intentat unchiului său, Daniel Prigoană, după ce a solicitat despăgubiri în valoare de 2 milioane de lei pentru presupuse prejudicii de imagine și suferințe psihice cauzate de declarații publice făcute de acesta.

Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Cluj după aproximativ un an și jumătate de la deschiderea acțiunii în instanță. Cazul apare pe fondul tensiunilor existente în familia Prigoană, relații despre care s-a vorbit în spațiul public inclusiv înainte de moartea omului de afaceri Silviu Prigoană.

Honorius Prigoană a cerut despăgubiri de 2 milioane de lei

Potrivit informațiilor publicate de Spynews.ro, Honorius Prigoană l-a acuzat pe unchiul său că a făcut afirmații defăimătoare la adresa sa în spațiul public.

Fiul lui Silviu Prigoană a susținut în instanță că respectivele declarații i-au afectat imaginea și i-au provocat prejudicii de natură morală, motiv pentru care a solicitat acordarea unor daune în valoare de 2 milioane de lei.

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Procesul a fost deschis în urmă cu aproximativ un an și jumătate și s-a aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Tribunalul Cluj a respins cererea

Instanța a decis să respingă acțiunea formulată de Honorius Prigoană, apreciind că solicitarea nu este întemeiată.

Justiție

Justiție. Sursă foto: Freepik

Decizia a fost comentată de Violeta Oancea, avocata lui Daniel Prigoană, care a salutat verdictul pronunțat de judecători.

„În sfârșit, astăzi, Tribunalul Cluj s-a pronunțat cu privire la cererea de chemare în judecată formulată de Honorius Prigoană împotriva unchiului său, Daniel Prigoană, cerere prin care îi solicita daune în valoare de 2.000.000 de lei. Instanța a respins cererea ca neîntemeiată, ceea ce este corect, având în vedere pretențiile, cel puțin nefondate, ale reclamantului”, a declarat Violeta Oancea pentru Spynews.ro.

Disputele din familia Prigoană continuă

Procesul reprezintă unul dintre conflictele ajunse în instanță între membrii familiei Prigoană. Relațiile tensionate dintre Silviu Prigoană și frații săi au fost discutate de-a lungul timpului în spațiul public, iar după decesul afaceristului divergențele dintre rude au continuat să genereze litigii.

Deocamdată, Tribunalul Cluj a dat câștig de cauză lui Daniel Prigoană, respingând cererea de despăgubiri formulată de nepotul său.

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