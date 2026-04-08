Adevărul despre averea lui Silviu Prigoană. De ce nu a primit nimic Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a declarat în cadrul podcastului lui Jorge că nu a beneficiat de averea lui Silviu Prigoană după divorț, deoarece a existat o înțelegere clară între ei, oficializată la notar, prin care a renunțat la bunuri. Aceasta a explicat că decizia a fost luată pentru a evita conflicte și pentru a asigura viitorul copiilor, iar declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre succesiunea rămasă după decesul afaceristului.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că nu a existat un partaj clasic între ea și fostul soț, întrucât majoritatea bunurilor erau pe numele acestuia și fuseseră achiziționate în perioadele în care nu erau căsătoriți.

„Noi n-am avut partaj, n-am avut nimic de împărțit, toate bunurile erau pe numele lui, cumpărate în perioadele în care nu eram căsătoriți legal. Când am avut mai multe bunuri împreună, am făcut un partaj voluntar cu el, eu, la notar. Poate lucrul ăsta nu-l știe lumea, poate e bine să-l lămurim. Așa se numește: partaj voluntar, în care i-am cedat toate bunurile cumpărate de el: case, terenuri, ce mai avea acolo, și asta a fost înțelegerea.

Am spus: „Ok, eu îți dau aceste bunuri, dar, în momentul în care facem copii, vreau să împarți egal ceea ce ai acumulat: firme, terenuri, case, vile, celor patru copii pe care îi avem’. Lucrul ăsta s-a și întâmplat!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul podcastului lui Jorge.

Jurnalista a declarat că a acceptat să cedeze bunurile în cadrul unui partaj voluntar, cu condiția ca averea acumulată de fostul soț să fie împărțită în mod egal între cei patru copii.

Astfel, copiii au devenit principalii beneficiari ai bunurilor, iar Adriana Bahmuțeanu nu are, din punct de vedere legal, pretenții asupra averii lăsate.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că, în prezent, succesiunea nu este finalizată, însă unele bunuri au fost deja scoase la vânzare.

„A scos tot la vânzare, apartamentele din Pipera, casa lui Prigoană, un teren de pe la Ghimpați. Deci el vrea să vândă tot. Eu sunt pregătită pentru orice variantă și vă spun de ce, copiii mei deja sunt mărișori. Până la urmă, după 18 ani, e viața lor și dreptul lor de a dispune cum doresc de averea lor”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Silviu Prigoană a lăsat o avere importantă copiilor săi, care include imobile și alte bunuri.

Adriana Bahmuțeanu a declarat anterior că valoarea acesteia ar depăși câteva milioane de euro, estimările indicând peste 4 milioane de euro.

În ceea ce privește împărțirea bunurilor, avocatul Adrian Cuculis a declarat că acestea vor reveni în mod egal celor patru copii, fiecare urmând să primească o cotă de 25%.

De asemenea, pensia de urmaș, estimată la 11.000 de euro, este destinată copiilor minori, Maximus și Eduard, iar Adriana Bahmuțeanu va administra aceste sume în calitate de tutore legal.

Avocatul a declarat că acest tip de pensie este acordat doar până la împlinirea vârstei de 18 ani, astfel încât unul dintre copii va beneficia de ea pentru încă un an, iar celălalt până la majorat.