Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea. Ce se întâmplă cu vila lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu rupe tăcerea. Ce se întâmplă cu vila lui Silviu PrigoanăAdriana Bahmuțeanu. Sursa foto: Instagram
Adriana Bahmuțeanu a oferit primele declarații după ce a apărut informația că vila în care a trăit Silviu Prigoană a fost scoasă la licitație. Jurnalista a spus că avea deja cunoștință despre planurile fiilor cei mari ai regretatului om de afaceri, potrivit Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu continuă scandalul

La mai bine de un an de la decesul lui Silviu Prigoană, tensiunile din familia acestuia continuă să creeze controverse. Recent, s-a vehiculat că vila de lux a afaceristului ar putea fi vândută prin licitație, ceea ce ar afecta semnificativ drepturile și șansele la moștenire ale celor patru copii ai săi.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto: captură video

Adriana Bahmuțeanu a explicat că fiul cel mare, Honorius Prigoană, ar intenționa să vândă proprietatea pentru a recupera o sumă de bani pe care ar fi pretins că a împrumutat-o tatălui său. Conform declarațiilor jurnalistei, documentele care ar sta la baza acestei tranzacții ar fi însă false.

„Semnăturile sunt false”

„Vorbeam despre acest subiect încă de anul trecut, când am prezentat un presupus contract de împrumut între Honorius și tatăl său. Semnăturile de pe acel document sunt falsificate, iar sumele implicate au fost, de fapt, transferate cash, aduse în biroul unui avocat”, a detaliat Bahmuțeanu.

Copii Adriana Bahmuțeanu.v1

Copii Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto Instagram

Ea a adăugat că, având în vedere aceste nereguli, procesul de vânzare a casei s-ar confrunta cu impedimente legale, iar dosarul penal deja deschis ar putea împiedica realizarea planurilor fiului cel mare.

Adriana Bahmuțeanu, ignorată de copii

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit despre relația tensionată cu propriii copii. Ea a mărturisit că nu reușește să ia legătura cu băieții ei, care s-au distanțat complet, deși ea și-ar fi dorit să restabilească contactul, mai ales în perioadele de sărbătoare.

„Din păcate, sunt complet înstrăinați față de mine, mama lor. Am încercat să comunic cu ei, dar este nevoie și de voința lor, pentru că acum sunt mari și independenți”, a explicat Bahmuțeanu.

Proiecte speciale