Silviu Prigoană: Omul de afaceri și mogulul media de succes. Cum a revoluționat televiziunea

Silviu Prigoană, cunoscut pentru afacerile sale în domeniul media și implicarea politică, s-a născut pe 22 decembrie 1963, în Gherla, Cluj, și a decedat pe 12 noiembrie 2024, la Bran, județul Brașov. Prigoană a fost nu doar un antreprenor remarcabil, ci și un politician activ, fiind deputat din partea PD-L în perioada 2008-2012.

Afaceri de succes în domeniul media

Prigoană și-a început cariera în afaceri în anul 2001, când a înființat Realitatea TV, un canal de televiziune ce a jucat un rol important în peisajul media din România. În 2003, a extins imperiul media, lansând TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV, canale care au atras o audiență variată.

În afaceri, Silviu Prigoană nu s-a limitat doar la televiziune. A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV. Prigoană a deținut și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. A mai deținut și Sigma TV și acțiuni la Teleshop 24. A fost coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM și Jazz FM. A mai deținut și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM. Până în anul 2006 a deținut și revista săptămânală Fanatik, cu profil sportiv.

Activitatea politică și implicarea în viața publică a lui Prigoană

Silviu Prigoană a făcut parte din scena politică românească, fiind un membru activ al Partidului Democrat-Liberal (PD-L). A fost ales deputat de București în perioada 2008-2012, având un mandat semnificativ în Parlament. În 2010, Prigoană a luat decizia de a demisiona din PD-L pe 1 iunie, pentru a se reînscrie în partid pe 7 septembrie același an, semn al dorinței sale de a rămâne implicat în viața politică, conform Wikipedia.

În ciuda carierei politice, nu a avut succes la alegerile locale din 2012, când a candidat pentru funcția de primar general al municipiului București. Această pierdere nu i-a afectat însă statutul în afaceri, iar Prigoană a continuat să rămână un nume de referință în media și afaceri.