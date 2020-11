Invitat la Kanal D, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Prigoană nu s-a ferit să recunoască faptul că este unul dintre cei mai bogaţi pensionari ai României. Totodată, acesta a povestit în detaliu cum a ajuns să aibă o astfel de pensie uriaşă.

Mai mult, celebrul milionar cunoscut publicului din România pentru activitatea din media şi politică, dar şi pentru scandalurile cu fosta soţia Adriana Bahmuţeanu, a recunoscut că vrea o pensie şi mai mare. Prigoană speră că promisiunea PSD cu privirea la majorarea punctului de pensie cu 40% să devină curând realitate.

Pensie babană la numai 56 de ani

Conform propriilor spuse, Silviu Prigoană a ieșit în 2019, la doar 56 de ani. De la Casa de Pensii acesta încasează 32.000 de lei net. Mai sunt şi cei 5.000 de lei de la Camera Deputaților, astfel că milionarul ajunge la o sumă demnă de invidiat.

„Sunt pensionar din octombrie 2019. Am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar. Am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme. Și era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea”, a spus Silviu Prigoană în urmă cu doar câteva luni.

„32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40% așa cum s-au lăudat guvernanții ca să ajung la 47 – 48.000 de lei, cât e cursul (n.r. – euro). Să am 10.000 de euro pe lună ca să dau și eu anunț la matrimoniale «Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele», i-a spus Silviu Prigoană prezentatoarei Denise Rifai în emisiunea difuzată marţi seara.

Silviu Prigoană este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri de la noi şi a făcut avere mai ales cu firma de salubritate, dar a fost patron de televiziune. Totuşi, de câțiva ani, acesta a predat conducerea firmelor sale fiului său cel mare, Honorius Prigoană.

Prigoană vs. pandemia de coronavirus

La mijlocul lunii martie, când pandemia de coronavirus începea să stârnească din ce în ce mai mult îngrijorarea românilor, Prigoană și-a trimis acasă toți angajații. Menajerele, portarii şi șoferul au primit liber.

„Toată lumea și-a luat concediu de odihnă. Îi ții acasă două, trei luni, după care ei îşi primesc banii. Ne închidem în casă și gata. Oamenii își iau banii de la statul român. Trebuie închisă orice activitate. Închis și stat acasă.

Noi nu avem o economie funcțională care să duduie și dintr-odată avem o problemă pe care o depășim în trei, șase luni. Virusul care va lovi cel mai tare omenirea va fi cel economic. După ce se va termina cu epidemia, va fi o catastrofă pe care nu o putem calcula, pentru că suntem la începutul crizei. Va fi adevărata apocalipsa”, spunea Prigoană la acea vreme.

Prigoană a avut o relaţie agitată cu PD-L

La 10 septembrie 2012, Prigoana anunţa luni că demisiona din PDL. El luase decizia de a activa în continuare ca deputat independent. Prigoană fusese candidatul PDL pentru Primăria Generală a Capitalei şi obţinuse 16,47% din voturi. Anunţul despre demisie venea după ce

Honorius Prigoana anunţase că s-a înscris în Organizaţia Municipală a PNL Bucureşti.

Fiul cel mare al milionarului candidase din partea PDL chiar la începutul anului 2010, pentru postul de deputat rămas vacant după plecarea lui Bogdan Olteanu la BNR. Silviu Prigoana îşi mai depusese demisia din Partidul Democrat Liberal şi în 2010, dar a revenit ulterior în formaţiune. Demisia din 2010 fusese provocată după ce Colegiul Director al PDL a validat propunerea Elenei Udrea cu privire la faptul că demnitarii trebuie să aleagă între funcţii şi afaceri.

explicaţie foto: Silviu Prigoană a fost la un moment dat unul dintre apropiaţii lui Gigi Becali

sursa: wowbiz.ro