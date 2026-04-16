Când ar urma să se mute Nicușor Dan într-o vilă de protocol a statului. Calculele președintelui

Președintele a fost întrebat, la Europa FM, când se va muta împreună cu familia într-o vilă de protocol a statului. „Suntem încă în discuţia asta. Poate vara asta, când e vacanţa copiilor şi e mai simplu pentru ei”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă Vila Lac este o opțiune, șeful statului a răspuns că nu ia în calcul această variantă. „Nu, acolo e prea izolat şi pentru copii nu cred că e bine să stea singuri, într-o vilă, aşa. Dar undeva într-un cartier, poate”, a adăugat acesta.

Președintele locuiește în continuare cu chirie, în vila în care stătea și în perioada în care era primarul general al Capitalei. Nicușor Dan a explicat, la finalul anului trecut, că beneficiază de pază, fiind instalate două gherete în apropierea locuinței.

„Cu munca da (m-am mutat la Cotroceni – n.red) cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, explica acesta, în luna decembrie.

La acel moment, el a discutat, de asemenea, despre viața de de zi cu zi a familiei, menționând că nu s-au schimbat prea multe lucruri după instalarea la Cotroceni. „De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, afirma acesta.

Președintele declara că apreciază cartierul în care locuiește și comunitatea formată acolo.