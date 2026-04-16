Nicușor Dan afirmă că „înclină să creadă” că au existat abuzuri în mandatele lui Kovesi la Parchetul General și DNA

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că, în opinia sa, există indicii care îl fac să creadă că, în perioada în care Laura Codruța Kovesi a condus Parchetul General și Direcția Națională Anticorupție (DNA), ar fi putut exista abuzuri.

Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări directe privind modul în care a funcționat sistemul de justiție în acea perioadă și percepțiile publice apărute în spațiul politic și mediatic.

Șeful statului a subliniat că afirmațiile legate de presupuse abuzuri sunt extrem de grave și ar trebui susținute prin dovezi clare.

„Cred că au fost făcute", a spus Nicușor Dan, referindu-se la posibilitatea existenței unor abuzuri.

În același timp, acesta a atras atenția asupra faptului că astfel de acuzații nu pot rămâne la nivel de percepție sau declarații publice, fără o documentare solidă.

„Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave... «s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice... chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut”, a mai declarat președintele.

În cadrul aceleiași intervenții, Nicușor Dan a fost întrebat și despre posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi, actual șef al Parchetului European, să intre în politica românească după finalul mandatului său.

Președintele a evitat să speculeze asupra unei astfel de decizii, subliniind că aceasta aparține exclusiv Laurei Codruța Kovesi.

„E opțiunea dumneai. E o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a declarat acesta.

Afirmațiile președintelui readuc în atenție o dezbatere mai veche din spațiul public românesc, legată de activitatea instituțiilor anticorupție în perioada în care Laura Codruța Kovesi a ocupat funcții de conducere la Parchetul General și DNA.

În acea perioadă, instituțiile anticorupție au fost implicate în numeroase dosare care au vizat politicieni și funcționari publici de rang înalt, generând atât aprecieri privind eficiența luptei anticorupție, cât și critici legate de posibile excese sau abuzuri.