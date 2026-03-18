Legătura dintre Laura Codruța Kovesi și Generalul Pufi. Video

Fosta șefă a DNA și actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kovesi, ar putea reveni într-o funcție-cheie în statul român, anunța ieri Realitatea Plus. Televiziunea lui Maricel Păcuraru, cel condamnat în urma unor dosare făcute chiar de DNA-ul lui Kovesi.

Conform unor surse politice invocate de Realitatea Plus, președintele Nicușor Dan o ia în calcul pentru poziția de consilier prezidențial sau chiar pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI).

O informație considerată falsă de Dan Andronic, directorul EVZ. În video puteți vedea legătura surprinzătoare pe care acesta o face între Generalul Pufi, banii AUR și grupul de personaje controversate care gravitează în jurul Realitatea Plus. Potrivit acestuia, Maricel Păcuraru, unul din sponsorii dovediți ai lui Cristian Rizea, se laudă că vorbește la telefon cu Laura Codruța Kovesi. Dar nu este singurul...

Informația a fost prezentată de Ionela Arcanu, redactor-șef Realitatea Plus, care a explicat că numele Laurei Codruța Kovesi este discutat intens în cercurile puterii. Posibila numire vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a declarat public că Justiția reprezintă „prioritatea numărul 1” a mandatului său.

În ceea ce privește șefia Serviciului Român de Informații, șeful statului a precizat anterior că profilul pe care îl caută este cel al unui civil, excluzând variantele din zona strict militară.

PSD, prin Sorin Grindeanu, a spus că nu va vota decât o propunere care să îndeplinească niște condiții.

Comisia comună permanentă pentru controlul SRI, condusă de deputatul Eugen Bejinariu, a concluzionat pe 17 martie 2026 că dezvăluirile lansate în spațiul public de fugarul Cristian Rizea sunt o ficțiune totală.

Ce a descoperit Comisia? Celebrul „General Pufi” nu există în realitatea operativă a SRI. Totul a fost descris drept o rețetă toxică bazată pe scenarii false și fotografii luate de pe internet. Identitățile reale ale unor ofițeri cu cariere și reputații ireproșabile au fost asociate în mod fals cu situații inexistente, folosindu-se un limbaj agresiv și degradant. Membrii comisiei au confirmat că aceștia nu au încălcat legea sau etica militară.

Așa-zisa „scrisoare a ofițerilor activi” este lipsită de veridicitate și nu a fost asumată de cadrele serviciului. Mai mult, verificările au arătat că nu au existat scurgeri interne de informații.

Aceste acțiuni sunt considerate un „atac concertat” din partea unor grupuri de interese externe, menit să discrediteze instituția fix în perioada premergătoare nominalizării unui nou director al SRI. Adică exact știri de tipul celei difuzate de Realitatea Plus.