Adriana Bahmuțeanu dezvăluie că, înainte să moară, Silviu Prigoana ar fi încercat o împăcare

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit la un podcast că înainte să moară fostul ei soț, ea a încercat o împăcare. Ba chiar și avocata acestuia a fost alături de ea în demers.

Prezentatoarea a povestit că de dragul copiilor ar fi făcut un compromis și s-ar fi împăcat cu fostul soț. ”Înainte să se stingă din viață, Silviu Prigoană, aveam o relație cu el. Încercam să reiau legătura.

Făceam toate demersurile, cred că am sute de mailuri și mesaje în care îl rugam să ne vedem ca părinți să stăm de vorbă la aceiași masă. Aveam inclusiv o avocată a lui care insista să ne vedem, să ne facă această întâlnire, a povestit aceasta.

Doar că lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită. Asta pentru că omul de afaceri avea altă viziune asupra întregului scandal. Mai exact, din spusele Adrianei, acesta era setat pe dușmănie.

”Din păcate el era fixat cu mine într-o relație de dușmănie și asta pentru că rămăsese fixat într-o zonă a pierderii, a doliului. Copiii în schimb, cel mic a locuit cu mine un an de zile”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana acuză faptul că fiul cel mic a plecat de la ea șantajat fiind. Mai exact acesta urma o școală foarte scumpă pe care Bahmu nu și-o permitea. Așa că pentru a nu fi dat afară de la școală, cel mic a decis să se întoarcă la tată.

”S-a întors la el șantajat, i-a spus că nu îi mai plătește școala. Din acel moment, copilului i s-a dărâmat universul, pentru că eu am luptat să fac ceva să pot să plătesc acea școală, cea mai scumpă din România și nu aveam cum, mă depășeau acele sume. Și atunci tatăl lui l-a amenințat că nu o să-i plătească și copilul a decis să plece”.