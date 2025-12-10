Mihai Gâdea: Îi port multă recunoștință lui Silviu Prigoană

Mihai Gâdea a povestit la o emisiune televizată cum l-a cunoscut pe Silviu Prigoană și cum a ajuns să lucreze pentru el. Cei doi au avut ulterior o relație de prietenie apropiată.

Realizatorul TV a povestit la 40 de întrebări că datorită lui Silviu Prigoană a ajuns să intre în lumea televiziunii. ”Îi port foarte multă recunoștință Silviu Prigoană, am fost prieteni. Sunt onorat de prietenia lui. Cine îl cunoaște pe Silviu, știe că îi plăcea să umble la povești. Nu, întâlnirea e așa: el a venit cu propunerea.

Și imaginați-vă că discuția noastră a fost într-o zi de miercuri, iar el m-a presat să intru duminică pe post. De miercuri până duminică, eu neavând pregătire. Și mă suna din oră în oră, mi-a dat producător. A făcut un efort incredibil. Și am intrat pe post. Să sperăm că nu mai există prima mea emisiune”, a povestit acesta.

De asemenea, ala Mihai Gâdea, Prigoană și-a povetsit viața. ”Am rămas foarte buni prieteni. Am colaborat un an și 7 luni la realitatea și ce-mi aduc aminte este faptul că primul interviu mie mi l-a dat și a povestit cum și-a pierdut piciorul, cum și-a pierdut soția, cum și-a crescut copii.

Apoi a devenit faimos, dar a fost o relație foarte apropiată între noi, și mereu o să-i pot recunoștință. Există niște lucruri pe care le avem în comun”, a mai explicat omul de televiziune.

Silviu Prigoană a crescut într-o familie săracă ce a fost ajutată de cei care sunt de aceiași relegie ca și Mihai Gâdea. Drept urmare, prezentatorul a organizat o întâlnire cu ei. ”El a crescut într-o familie foarte sărmană și atunci când ne-am cunoscut realizând că eu sunt neoprotestant mi-a zis: știi eu la Gherla am crescut alături de o familie din ăștia de-ai voștri care ne umpleau cămara, samd.

Mai știi ceva de familia asta? Și eu i-am spus că fata e prietena mea. și eu am pus la cale întâlnirea cu acea familie și a fost ceva extraordinar. Au fost așa de multe lucruri care ne-au legat”, a încheiat acesta.