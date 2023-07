Motivul pentru care Mihai Gâdea nu face emisiuni vinerea și sâmbăta. Cu ce se ocupa directorul Antena 3 înainte să devină celebru

Mihai Gâdea este moderatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, difuzată de luni până joi pe postul Antena 3 CNN, pe care jurnalistul îl și conduce. Este unul dintre cei mai vechi jurnaliști ai postului de televiziune și are o audiență extrem de mare. Cu toate acestea, el nu lucrează vinerea și sâmbătă.

Directorul postului de televiziune Antena 3 este un om discret atunci când vine vorba despre viața personală. Cu toate acestea, unele detalii au ieșit la iveală. Este cunoscut faptul că Mihai Gâdea nu lucrează vinerea și sâmbăta, iar mulți dintre fanii săi s-au întrebat de ce. Se pare că totul ține de religia jurnalistului. Înainte de a fi celebru, el a fost pastor și ținea predici în bisericile adventiste.

Pe celebra platformă YouTube se află un clip video de la Sala Palatului în care Mihai Gâdea împărtășește cu cei prezenți o întâmplare din viața sa. Directorul Antena 3 le vorbește oamenilor cu un ton cald și blând și încerca să îi convingă de faptul că nimic din ce este lumesc nu este important ci, singurul cu adevărat valoros este cuvântul lui Dumnezeu, potrivit cancan.ro.

Cutumele religiei lui Mihai Gâdea nu îi permit să lucreze la final de săptămână

Celebrul jurnalist de la Antena 3 este botezat în religia adventistă. Potrivit cutumelor după care se ghidează practicanții, orice activitate, cu excepția rugăciunii, este interzisă începând de vineri, după ce soarele apune, și până duminică dimineața.

Acesta este motivul pentru care Mihai Gâdea nu lucrează vinerea și sâmbăta, dar lucrează duminica. De-a lungul anilor, au fost și excepții de la regulă, când jurnalistul a prezentat emisiunea în aceste zile, însă ele au fost foarte rare și în situații deosebite.

Mihai Gâdea ironizat din cauza religiei sale

Jurnalistul Antena 3 a povestit de curând un incident legat de trecutul său. În cadrul unui podcast, Mihai Gâdea a povestit cum a fost ironizat pentru că, înainte de a deveni celebru, a fost pastor.

„Am mers la Teologie când aveam 18 ani, imediat cum am terminat liceul. Am terminat Institutul la 23 de ani și de foarte multe ori a fost ceva tare, totuși. Era perioada în care Antena 3 era atacată puternic de președintele în funcție al țării. La un moment dat, m-au luat la țintă pe mine direct. Făcuseră ei acolo o strategie, să mă atace, să spună că sunt pastor. «Cine, domnule, pastorul ăsta?»

Și asta a fost o campanie care s-a întâmplat pe un alt post de televiziune și era cam seară de seară. Era și în niște ziare, și pe niște site-uri.

Eu când am văzut, am avut un sentiment de amuzament în primă instanță, dar, pe de altă parte, îmi părea rău, zic: «Totuși oamenii care cred în Dumnezeu, în felul ăsta ei simt asta ca o batjocură, ca o rușine», mie nefiindu-mi rușine de asta. Nu mi-a fost niciodată rușine, eu am vorbit despre asta. Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat, după ce a fost asaltul ăla de atacuri, audiența, care era deja mare, a crescut și mai mult!”, a mărturisit Mihai Gâdea în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.