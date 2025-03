Social Revoluția identificării. Ultimele informații despre buletinele electronice, imposibil de falsificat







Noile cărți de identitate electronice vor ajunge în întreaga țară până pe 20 mai 2025. Acestea au dimensiunea unui card bancar, conțin date importante despre fiecare cetățean și oferă un nivel de securitate sporit. Autoritățile afirmă că buletinele electronice includ cel puțin 10 elemente de securitate, ceea ce le face imposibil de falsificat.

Ce date conțin noile cărți de identitate

Pe față

• Numele țării emitente

• Tipul documentului

• Numele și prenumele

• Sexul (F/M)

• Cetățenia

• Data nașterii

• CNP-ul

• Numărul documentului

• Data expirării

• Semnătura titularului

• Fotografia titularului

Pe spate:

• Data emiterii și instituția emitentă

• Zonă cu date pentru citire automată

• Cipul

Primele buletine electronice vor fi disponibile în București la începutul lunii aprilie. Într-un interval de una-două săptămâni, acestea vor ajunge și în alte șapte municipii reședință de județ. Ulterior, noile cărți de identitate cu cip vor fi distribuite săptămânal în alte orașe.

„Cu siguranţă la începutul lunii viitoare vor fi disponibile în municipiul Bucureşti şi in foarte scurt timp după municipiul Bucuresti, in termen de o săptămână, maxim două săptămâni, vor fi disponibile in alte cinci, sase, poate sapte municipii resedinta de judet si in fiecare saptamana, tot la fel”, a explicat reprezentantul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEPMB).

Semnătură electronică

Alegerea dintre buletinul cu cip și cel fără cip este opțională. Varianta cu cip stochează mai multe informații, inclusiv două amprente și două certificate digitale, pe lângă datele standard (domiciliu, reședință și fotografie). Buletinul cu cip este gratuit, în timp ce varianta fără cip costă 39 de lei.

Vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României a precizat că cipul din cartea de identitate va conține doar informații despre deținător și nu va fi utilizat pentru monitorizarea sau controlul persoanelor.

Noile cărți de identitate vor putea fi folosite în curând

„Acest cip pe buletine va contine niste informatii despre deţinătorul de pe buletin. Nu este sub nicio formă o unealtă prin care vom monitoriza sau controla vietile oamenilor”, adăugat directorul DGEPMB.

Părinții pot solicita eliberarea cărții electronice de identitate și pentru copii. Cei sub 14 ani o pot folosi atât ca document de călătorie, cât și pentru identificare în diverse proceduri administrative. În perioada 2025-2026, emiterea Cărții Electronice de Identitate va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Amprentele colectate vor fi șterse ulterior din baza de date, la fel ca în cazul pașapoartelor electronice.