Social Alimentația sănătoasă la mijlocul vieții asigură o îmbătrânire sănătoasă







Un nou studiu realizat de cercetători de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, Universitatea din Copenhaga și Universitatea din Montreal a constatat că menținerea unei diete sănătoase bogate în alimente pe bază de plante, cu un aport scăzut până la moderat de alimente sănătoase pe bază de animale și un aport redus de alimente ultraprocesate, este legată de o probabilitate mai mare de îmbătrânire sănătoasă.

Studiu despre alimentele sănătoase

Studiul este printre primele care examinează mai multe modele dietetice la mijlocul vieții în legătură cu îmbătrânirea sănătoasă generală.

Cercetătorii au utilizat date din Nurses' Health Study și Health Professionals Follow- Up Study pentru a examina dietele la mijlocul vieții și eventualele rezultate asupra sănătății a peste 105 000 de femei și bărbați cu vârste cuprinse între 39 și 69 de ani pe parcursul a 30 de ani.

Ce au avut de făcut participtanții la studiu

Participanții au completat în mod regulat chestionare dietetice, pe care cercetătorii le-au notat în funcție de gradul de aderență al participanților la opt modele dietetice sănătoase: Alternative Healthy Eating Index (AHEI), Alternative Mediterranean Index (aMED), Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND), Healthful Plant-based Diet (hPDI), Planetary Health Diet Index (PHDI), empirically inflammatory dietary pattern (EDIP) și empirical dietary index for hyperinsulinemia (EDIH).

Dieta sănătoasă principală a fost AHEI, dezvoltată pentru a preveni bolile cronice. Participanții din cea mai înaltă quintilă a scorului AHEI au avut o probabilitate cu 86% mai mare de îmbătrânire sănătoasă la 70 de ani și o probabilitate de 2,2 ori mai mare de îmbătrânire sănătoasă la 75 de ani, comparativ cu cei din cea mai mică quintilă a scorului AHEI.

O altă dietă sănătoasă

O altă dietă de top pentru îmbătrânirea sănătoasă a fost PHDI, care ia în considerare atât sănătatea umană, cât și cea a mediului, punând accentul pe alimentele pe bază de plante și minimizând alimentele pe bază de animale.

Studiul a avut unele limitări, în special faptul că populația studiată a fost compusă exclusiv din profesioniști din domeniul sănătății. Cercetătorii au observat că replicarea studiului în rândul populațiilor cu diverse statusuri socioeconomice și strămoși ar oferi informații suplimentare cu privire la generalizabilitatea constatărilor, potrivit medicalxpress.