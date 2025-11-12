Un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Soția sa a transmis un mesaj emoționant

Mihaela Prigoană a povestit, miercuri, despre durerea pierderii partenerului său, Silviu Prigoană, la un an de la trecerea în neființă a afaceristului. Cei doi au format un cuplu aproape un deceniu și s-au căsătorit în 2016, construind împreună o viață plină de momente importante și amintiri speciale.

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, în zona Șimon, Brașov, în prezența Mihaelei și a câtorva apropiați. La un an de la această pierdere, văduva a transmis un mesaj profund emoționant, amintind de perioada petrecută împreună și de rolul exemplar al afaceristului ca tată și om de afaceri.

„Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale.

Văduva a amintit și de ziua tristă a despărțirii. Ea a spus că soțul său a fost un exemplu pentru mulți și că nu îl va uita niciodată.

„În data de 12 noiembrie 2024, în jurul prânzului, bărbatul pe care l-am iubit și l-am respectat a plecat către ceruri. Am fost alături de el până în ultima clipă. A fost un exemplu pentru mulți — un om care a iubit profund și a fost mereu un sprijin constant. Nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mulțumesc tuturor celor care ați trimis mesaje de condoleanțe și gânduri de susținere!”

Mihaela a primit numeroase mesaje de susținere și condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut și simpatizat pe afacerist. Ea postează des fotografii cu Silviu Prigoană pe rețelele de socializare și spune că nu l-a uitat.