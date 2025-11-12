Monden

Un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Soția sa a transmis un mesaj emoționant

Comentează știrea
Un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Soția sa a transmis un mesaj emoționantMihaela Prigoană. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihaela Prigoană a povestit, miercuri, despre durerea pierderii partenerului său, Silviu Prigoană, la un an de la trecerea în neființă a afaceristului. Cei doi au format un cuplu aproape un deceniu și s-au căsătorit în 2016, construind împreună o viață plină de momente importante și amintiri speciale.

Mihaela Prigoană, mesaj emoționant

Silviu Prigoană a murit pe 12 noiembrie 2024, în zona Șimon, Brașov, în prezența Mihaelei și a câtorva apropiați. La un an de la această pierdere, văduva a transmis un mesaj profund emoționant, amintind de perioada petrecută împreună și de rolul exemplar al afaceristului ca tată și om de afaceri.

„Pe 27 mai 2015, l-am întâlnit pe omul care, după doar nouă luni, a devenit soțul meu în fața lui Dumnezeu și alături de care am petrecut aproape zece ani de poveste, plini de iubire, respect și momente speciale.

Mihaela și Silviu Prigoană.v1

Mihaela și Silviu Prigoană. Sursa foto Facebook

A fost un bărbat minunat, un tată exemplar, un om de afaceri deosebit și un prieten adevărat — omul de la care am învățat foarte multe lucruri”, a scris Mihaela pe Facebook.

Pensiile speciale ale primarilor, un subiect care rămâne suspendat și în 2025. Ce s-a întâmplat în ultimii ani
Pensiile speciale ale primarilor, un subiect care rămâne suspendat și în 2025. Ce s-a întâmplat în ultimii ani
Abateri grave descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din țară. Salarii, sporuri și cheltuieli fără bază legală
Abateri grave descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din țară. Salarii, sporuri și cheltuieli fără bază legală

„A fost un exemplu”

Văduva a amintit și de ziua tristă a despărțirii. Ea a spus că soțul său a fost un exemplu pentru mulți și că nu îl va uita niciodată.

Restaurantul în care a murit Silviu Prigoană.v1

Restaurantul în care a murit Silviu Prigoană/ Sursa foto captură ecran

„În data de 12 noiembrie 2024, în jurul prânzului, bărbatul pe care l-am iubit și l-am respectat a plecat către ceruri. Am fost alături de el până în ultima clipă. A fost un exemplu pentru mulți — un om care a iubit profund și a fost mereu un sprijin constant. Nu-l vom uita niciodată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mulțumesc tuturor celor care ați trimis mesaje de condoleanțe și gânduri de susținere!”

Mihaela Prigoană, mesaje de susținere

Mihaela a primit numeroase mesaje de susținere și condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut și simpatizat pe afacerist. Ea postează des fotografii cu Silviu Prigoană pe rețelele de socializare și spune că nu l-a uitat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Petiție pentru demiterea șefei CSM. Acuzații: apără pensiile speciale și o atacă pe Oana Gheorghiu
23:20 - Deputată din majoritatea parlamentară a renunţat la mandat. Ar fi primit bani de la Ilan Şor
23:12 - Marilu Dobrescu își pune silicoane. A spus că se iubește așa cum e, dar acum s-a răzgândit
23:05 - Casa Albă acuză o campanie politică împotriva lui Trump, după publicarea e-mailurilor lui Jeffrey Epstein
22:58 - Inelul „Mellon Blue”, vândut pentru 25 de milioane de dolari la o licitaţie din Geneva
22:53 - Șeful Biroului Rutier Medgidia, acuzat de abuz de putere. Europol publică înregistrări: „Pretenaș, nu merge treaba așa”

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale