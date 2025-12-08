Monden

Gâdea, despre relația cu Mircea Badea: Nu am fost niciodată șeful lui

Comentează știrea
Gâdea, despre relația cu Mircea Badea: Nu am fost niciodată șeful luiMihai Gâdea. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Mihai Gâdea a povestit recent despre relația strânsă pe care o are cu Mircea Badea, descriind-o ca pe o legătură de familie, bazată pe respect și sprijin reciproc. Prezentatorul de la Antena 3 a mărturisit că prietenia lor depășește simpla colaborare profesională și că Badea a fost un sprijin important în momentele dificile din viața sa.

Mihai Gâdea, despre prietenia cu Mircea Badea

„Mircea Badea, mă și emoționez când vorbesc despre el. Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc din toată lumea asta. Este un om remarcabil, este un om atât de inteligent. Este un om de televiziune fabulos. Mircea Badea este una dintre principalele întâlniri din viața mea”, a declarat Gâdea.

Mircea Badea

Mircea Badea. Sursa foto: Youtube

El a mai explicat că Mircea Badea nu este doar un coleg, ci un adevărat sprijin sufletesc. Prezentatorul consideră că Dumnezeu l-a adus în viața lui și îl consideră fratele pe care nu l-a avut.

„Mircea de foarte multe ori m-a salvat sufletește. Mircea este de o generozitate, de o loialitate, este fratele pe care nu l-am avut niciodată. Sunt câțiva pe care Dumnezeu i-a adus în viața mea, Mircea este printre primii.”

Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul
Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă
Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă

Îi admiră familia

Gâdea a subliniat și importanța familiei lui Badea, pe care o consideră deosebită: „Mircea are o familie incredibilă. Mama, tata, Nati, sora lui, nepoata lui.”

Prezentatorul a remarcat și transformarea lui Badea după nașterea fiului său, Vlăduț. „Ce este copleșitor la Mircea este ce fel de tată e el. De când s-a născut Vlăduț, Mircea s-a schimbat complet. Călătoream mult înainte împreună, mergeam în Statele Unite, tot felul de lucruri. De când s-a născut Vlăduț niciodată nu a mai plecat la o distanță mai mare de trei ore pentru că a vrut să fie și este lângă el.”

Mircea Badea și Carmen Brumă

Mircea Badea și Carmen Brumă. Sursa foto Arhiva EVZ

„Nu am fost niciodată șeful lui”

Gâdea a mai spus și că prietenia lor este una rară și de neînlocuit. „Mulți îl admiră din cu totul alte motive, pentru cât de interesant e el și lucrurile pe care le spune, dar Mircea este ceva ce nu pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu suficient că e în viața mea. Nu am fost niciodată șeful lui și nu o să fiu”, a declarat el în emisiunea lui Denise Rifai.

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:04 - Bolojan, discuții cu ministrul german al Apărării. Întâlnirea are loc la baza aeriană Mihail Kogălniceanu
15:59 - Rezultatele alegerilor locale parțiale din 7 decembrie în comunele din țară
15:51 - Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Unde se tratează antrenorul
15:39 - Ciprian Ciucu a vorbit deschis despre copilăria sa dificilă
15:31 - Șoferul care a omorât o femeie și a rănit un copil pe o trecere de pe Șoseaua Berceni, trimis în judecată
15:21 - Doliu în fotbal. Internaționalul Glen De Boeck s-a stins la 54 de ani după o hemoragie cerebrală

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale