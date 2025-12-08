Gâdea, despre relația cu Mircea Badea: Nu am fost niciodată șeful lui

Mihai Gâdea a povestit recent despre relația strânsă pe care o are cu Mircea Badea, descriind-o ca pe o legătură de familie, bazată pe respect și sprijin reciproc. Prezentatorul de la Antena 3 a mărturisit că prietenia lor depășește simpla colaborare profesională și că Badea a fost un sprijin important în momentele dificile din viața sa.

„Mircea Badea, mă și emoționez când vorbesc despre el. Este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc din toată lumea asta. Este un om remarcabil, este un om atât de inteligent. Este un om de televiziune fabulos. Mircea Badea este una dintre principalele întâlniri din viața mea”, a declarat Gâdea.

El a mai explicat că Mircea Badea nu este doar un coleg, ci un adevărat sprijin sufletesc. Prezentatorul consideră că Dumnezeu l-a adus în viața lui și îl consideră fratele pe care nu l-a avut.

Gâdea a subliniat și importanța familiei lui Badea, pe care o consideră deosebită: „Mircea are o familie incredibilă. Mama, tata, Nati, sora lui, nepoata lui.”

Prezentatorul a remarcat și transformarea lui Badea după nașterea fiului său, Vlăduț. „Ce este copleșitor la Mircea este ce fel de tată e el. De când s-a născut Vlăduț, Mircea s-a schimbat complet. Călătoream mult înainte împreună, mergeam în Statele Unite, tot felul de lucruri. De când s-a născut Vlăduț niciodată nu a mai plecat la o distanță mai mare de trei ore pentru că a vrut să fie și este lângă el.”

Gâdea a mai spus și că prietenia lor este una rară și de neînlocuit. „Mulți îl admiră din cu totul alte motive, pentru cât de interesant e el și lucrurile pe care le spune, dar Mircea este ceva ce nu pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu suficient că e în viața mea. Nu am fost niciodată șeful lui și nu o să fiu”, a declarat el în emisiunea lui Denise Rifai.