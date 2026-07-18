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FCSB a transferat un atacant francez. Aymen Boutoutaou a semnat pe trei sezoane

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FCSB a transferat un atacant francez. Aymen Boutoutaou a semnat pe trei sezoaneFCSB. Sursa foto: facebook / FCSB
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Din cuprinsul articolului

FCSB continuă campania de achiziții din această vară și a anunțat sâmbătă transferul atacantului francez Aymen Boutoutaou. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani, venit de la FC Sochaux-Montbéliard, a semnat un contract valabil până în vara anului 2029.

Aymen Boutoutaou a semnat cu FCSB

Clubul bucureștean a anunțat că noul atacant a parafat o înțelegere pe trei sezoane și va evolua cu numărul 28.

Boutoutaou a efectuat sâmbătă dimineață și primul antrenament alături de noii săi colegi.

„Clubul nostru îi urează bun-venit şi să aibă parte de mult succes în tricoul roş-albastru!”, a transmis FCSB într-un mesaj publicat pe Facebook.

Al treilea transfer al verii pentru campioană

Transferul lui Aymen Boutoutaou vine la doar câteva zile după ce FCSB a oficializat și sosirea mijlocașului francez Eddy Gnahore.

Anunțat pe 13 iulie, Gnahore, în vârstă de 32 de ani, va purta tricoul cu numărul 8 și s-a alăturat deja lotului pregătit de Elias Charalambous.

Francezul a ajuns la FCSB după despărțirea de Dinamo, club pentru care a evoluat din ianuarie 2024. În cele două sezoane și jumătate petrecute în Ștefan cel Mare, mijlocașul a disputat 97 de partide, a înscris șase goluri și a oferit cinci pase decisive.

Primul transfer realizat de FCSB în această vară a fost fundașul dreapta Ronny Labonne, în vârstă de 28 de ani.

Debut cu victorie în noul sezon

Campioana României a început noua ediție a Superligii cu un succes pe teren propriu. Vineri, FCSB s-a impus cu 2-0 în fața formației FC Argeș, bifând primele trei puncte ale sezonului.

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