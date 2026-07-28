Mare lovitură pentru Inter milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. Suma obținută de clubul italian în urma parteneriatului cu BBVA, un important grup bancar internațional, reprezintă un record istoric. Nu este vorba doar despre o premieră în fotbalul din Peninsulă, ci despre cea mai mare sumă înregistrată vreodată de un club european pentru spațiul publicitar de pe mâneca tricoului, conform inter.it.

Militanții din Serie A vor încasa anual suma de 8,5 milioane de euro. Această valoare depășește contractele similiare ale altor mari puteri din fotbalul mondial, cum ar fi Bayern Munchen sau Atletico Madrid.

Prin perfectarea acestei înțelegeri, campionii Italiei completează toate spațiile comerciale disponibile pe tricoul produs de compania Nike. Echipamentul de joc include deja sponsorul principal Betsson, care achită 30 de milioane de euro pe sezon, dar și sponsorul secundar U-Power, ale cărui viramente în contul echipei de pe Giuseppe Meazza se ridică la 5,5 milioane de euro.

Conform datelor publicate de presa italiană, Inter Milano ajunge astfel să obțină doar din drepturile comerciale ale tricoului de joc suma totală de 44 de milioane de euro în fiecare stagiune.

Noul parteneriat reprezintă un pas înainte important pentru veniturile clubului. În timp ce precedenta înțelegere cu Gate.io aducea în conturi 6 milioane de euro pe sezon, colaborarea cu gigantul BBVA ajunge la aproximativ 8,5 milioane de euro anual, după cum relatează publicația Gazzetta dello Sport.

Sigla BBVA va fi vizibilă pe o paletă extinsă de echipamente. Logo-ul băncii va fi imprimat pe tricourile primei echipe masculine, dar și pe cele ale formațiilor Inter U23, echipei feminine, formației Primavera și trupei de veterani Inter Legends.

În afara beneficiilor financiare evidente, colaborarea are o miză strategică importantă. Comunicatul oficial transmis de reprezentanții clubului arată că proiectul unește atenția acordată suporterilor cu orientarea către tehnologie și servicii digitale a grupului BBVA, având scopul de a crea conținut dedicat, experiențe exclusive și noi oportunități pentru fani.

„Ambiția noastră este să construim parteneriate capabile să genereze valoare concretă, nu doar pentru branduri, ci mai presus de toate pentru oameni. În BBVA, am găsit mult mai mult decât un partener, o companie care împărtășește convingerea noastră că tehnologia și inovația trebuie să contribuie la îmbunătățirea și accesibilitatea fiecărei experiențe.

Împreună, dorim să dezvoltăm noi modalități de a aduce fotbalul căte oameni și de a le oferi toate beneficiile care pot rezulta din colaborarea a două companii extrem de inovatoare”, a precizat Giorgio Ricci, directorul financiar al lui Inter.