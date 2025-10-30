Daniel David se opune deciziei Ucrainei de a închide liceele cu predare în limba română

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat inițierea unor consultări cu autoritățile ucrainene pentru a analiza impactul eventualelor măsuri asupra învățământului în limba română din regiunea Cernăuți.

Potrivit Ministerului Educației, ministrul român a transmis o scrisoare omologului ucrainean, subliniind importanța luării în considerare a solicitărilor legitime ale reprezentanților minorității române și necesitatea respectării dreptului la educația în limba maternă, conform angajamentelor internaționale ale Ucrainei.

Daniel David a propus organizarea unor consultări între ministerele de profil și a exprimat disponibilitatea României de a prezenta experiența și practica sa în domeniul învățământului pentru minoritățile naționale, recunoscută și apreciată pe plan internațional.

Ministerul Educației și Cercetării transmite că este important ca deciziile la nivel local, regional sau național să nu afecteze exercițiul dreptului la educație al etnicilor români din Ucraina. Ministrul a explicat că soluțiile bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile comunităților determină succesul procesului de reformă educațională.

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă, Cosmin Corendea, a cerut ministrului de Externe, Oana Țoiu, măsuri urgente privind reorganizarea liceelor românești din regiunea Cernăuți, care ar urma să fie reduse de la 20 la patru din 2027.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că susține prioritar accesul la limba română și a transmis Ucrainei că lista orientativă a liceelor din Cernăuți nu reflectă solicitările legitime ale minorității române, solicitând identificarea unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație în limba maternă, iar prevederile privind închiderea liceelor nu se vor aplica până în septembrie 2027.