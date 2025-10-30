Politica

Daniel David se opune deciziei Ucrainei de a închide liceele cu predare în limba română

Comentează știrea
Daniel David se opune deciziei Ucrainei de a închide liceele cu predare în limba românăSursă foto: Captură de ecran youtube
Din cuprinsul articolului

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat inițierea unor consultări cu autoritățile ucrainene pentru a analiza impactul eventualelor măsuri asupra învățământului în limba română din regiunea Cernăuți.

Daniel David solicită respectarea drepturilor minorității române  din Ucraina

Potrivit Ministerului Educației, ministrul român a transmis o scrisoare omologului ucrainean, subliniind importanța luării în considerare a solicitărilor legitime ale reprezentanților minorității române și necesitatea respectării dreptului la educația în limba maternă, conform angajamentelor internaționale ale Ucrainei.

Daniel David a propus organizarea unor consultări între ministerele de profil și a exprimat disponibilitatea României de a prezenta experiența și practica sa în domeniul învățământului pentru minoritățile naționale, recunoscută și apreciată pe plan internațional.

Daniel David propune consultări cu autoritățile ucrainene

Ministrul român al Educației și Cercetării a propus organizarea unor consultări între cele două instituții și a afirmat disponibilitatea de a prezenta experiența și practica României în ceea ce privește învățământul în limba minorităților naționale, practică larg apreciată în plan internațional.

Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Pixabay

Ministerul Educației și Cercetării transmite că este important ca deciziile la nivel local, regional sau național să nu afecteze exercițiul dreptului la educație al etnicilor români din Ucraina. Ministrul a explicat că soluțiile bazate pe dialog, consultare publică și respect față de nevoile comunităților determină succesul procesului de reformă educațională.

MAE solicită măsuri pentru protejarea liceelor românești din Cernăuți

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă, Cosmin Corendea, a cerut ministrului de Externe, Oana Țoiu, măsuri urgente privind reorganizarea liceelor românești din regiunea Cernăuți, care ar urma să fie reduse de la 20 la patru din 2027.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că susține prioritar accesul la limba română și a transmis Ucrainei că lista orientativă a liceelor din Cernăuți nu reflectă solicitările legitime ale minorității române, solicitând identificarea unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație în limba maternă, iar prevederile privind închiderea liceelor nu se vor aplica până în septembrie 2027.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Vio spune:
    30 octombrie 2025 la 10:31

    Tu ai inchis scoli romanesti in Romania !!!

Stiri calde

11:19 - Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de...
11:13 - CONAF lansează seria națională „SupraTAX”. Set de măsuri care pot reduce deficitul bugetar
11:06 - Carys Zeta Douglas, fidelă stilului mamei. Rochia vintage a lui Catherine Zeta-Jones pe covorul roșu
10:58 - ANRE, despre oprirea gazelor. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care intervin în astfel de situații
10:51 - RESourceEU, planul prin care UE se distanțează de dependența față de China
10:44 - Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale