Social

MAE: România monitorizează reforma liceelor românești din Cernăuți și cere protecția dreptului la educație în limba maternă

Comentează știrea
MAE: România monitorizează reforma liceelor românești din Cernăuți și cere protecția dreptului la educație în limba maternăSursa Foto: MAE
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut declarații după decizia autorităților ucrainene de a propune modificări în structura liceelor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți.

Ce spune MAE

Instituția a subliniat că „susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României și acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”.

elevi

Elevi. Sursa foto: Pixabay

O etapă preliminară a reformei

Ministerul a precizat că a transmis „imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”.

Totodată, MAE a cerut autorităților ucrainene identificarea unor soluții care „să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă”.

Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită
Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită
Kendama, interzisă în școlile din România. Psihologii și specialiștii în educție sunt împotrivă
Kendama, interzisă în școlile din România. Psihologii și specialiștii în educție sunt împotrivă
Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube

Reprezentanții instituției au mai subliniat că documentul prezentat de autoritățile ucrainene reprezintă o etapă preliminară a reformei și nu constituie o decizie finală. Oficialii români au transmis un mesaj clar: anunțul „nu răspunde așteptărilor comunității și nici principiilor discutate bilateral”.

Ce spune Nicușor Dan

Pe de altă parte, vineri, la Iași, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre aceste schimbări în sistemul educațional ucrainean. Șeful statului a explicat că „este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”.

MAE a mai subliniat că monitorizează îndeaproape procesul de implementare a reformei și menține dialogul cu autoritățile ucrainene pentru a se asigura că minoritatea română beneficiază de protecție și respectarea drepturilor educaționale prevăzute de acordurile bilaterale.

În plus, ministerul atenționează că orice măsură care ar limita accesul la educația în limba română va fi tratată cu seriozitate și comunicată imediat autorităților competente din România și organismele internaționale.

Astfel, România menține presiunea diplomatică pentru protejarea dreptului minorității românești la educație în limba maternă, în paralel cu discuțiile bilaterale și monitorizarea implementării reformei școlare din Ucraina.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:26 - Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită
20:15 - Patiseria din Cluj, în care se întâmplă lucruri bizare. Experiența unei influenceriță
20:07 - Vasile Bănescu: Catedrala Națională, spațiul unde întâlnirea cu Dumnezeu dă sens vieții
19:56 - MAE: România monitorizează reforma liceelor românești din Cernăuți și cere protecția dreptului la educație în limba m...
19:48 - Posibile noi zăcăminte de gaze în Marea Neagră. Explorarea Neptun Deep se prelungește
19:34 - Distrigaz Sud a reluat parțial alimentarea cu gaze în Rahova. 142 de locuințe încă așteaptă

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale