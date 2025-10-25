MAE: România monitorizează reforma liceelor românești din Cernăuți și cere protecția dreptului la educație în limba maternă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut declarații după decizia autorităților ucrainene de a propune modificări în structura liceelor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți.

Instituția a subliniat că „susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României și acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române”.

Ministerul a precizat că a transmis „imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești”.

Totodată, MAE a cerut autorităților ucrainene identificarea unor soluții care „să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă”.

Reprezentanții instituției au mai subliniat că documentul prezentat de autoritățile ucrainene reprezintă o etapă preliminară a reformei și nu constituie o decizie finală. Oficialii români au transmis un mesaj clar: anunțul „nu răspunde așteptărilor comunității și nici principiilor discutate bilateral”.

Pe de altă parte, vineri, la Iași, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre aceste schimbări în sistemul educațional ucrainean. Șeful statului a explicat că „este o lege care este prevăzută a intra în vigoare în 2027 și vă asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”.

MAE a mai subliniat că monitorizează îndeaproape procesul de implementare a reformei și menține dialogul cu autoritățile ucrainene pentru a se asigura că minoritatea română beneficiază de protecție și respectarea drepturilor educaționale prevăzute de acordurile bilaterale.

În plus, ministerul atenționează că orice măsură care ar limita accesul la educația în limba română va fi tratată cu seriozitate și comunicată imediat autorităților competente din România și organismele internaționale.

Astfel, România menține presiunea diplomatică pentru protejarea dreptului minorității românești la educație în limba maternă, în paralel cu discuțiile bilaterale și monitorizarea implementării reformei școlare din Ucraina.