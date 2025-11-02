Congresmenii americani vor să oprească retragerea trupelor din România și din flancul estic al NATO

O alianţă bipartită din Congresul american, formată din influenţi membri ai comisiilor de apărare, vrea să blocheze planul administraţiei Trump de a retrage trupele SUA din România şi din alte avanposturi NATO de la graniţa cu Rusia, relatează Kyiv Post.

Congresmenii americani pregătesc o lege care ar împiedica retragerea trupelor SUA din Europa, într-un demers care anunţă o confruntare politică majoră între Casa Albă şi lideri-cheie ai Congresului, privind o decizie esenţială de politică externă. Planul Pentagonului de a întrerupe rotaţia trupelor în România a fost confirmat după ce a fost dezvăluit de Kyiv Post.

Criticii au calificat măsura drept un gest favorabil Moscovei, iar doi consilieri senatoriali au declarat pentru Kyiv Post că decizia reprezintă o „greşeală strategică” ce afectează direct capacitatea de descurajare a NATO, într-un context de tensiuni crescute cu Rusia.

Opoziţia faţă de planul Pentagonului este condusă de republicani de rang înalt din domeniul apărării, care au calificat decizia drept „necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui”. Senatorul Roger Wicker şi reprezentantul Mike Rogers, liderii comisiilor forţelor armate din Congres, au transmis o declaraţie comună de critică, susţinuţi de congresmanul Mike Turner şi senatorul Thom Tillis.

Reacţia coordonată a republicanilor reflectă îngrijorarea privind impactul asupra influenţei şi securităţii SUA în Europa, potrivit Kyiv Post. Şi organizaţiile veteranilor americani s-au declarat împotriva planului, avertizând că reducerea trupelor la graniţa cu Rusia slăbeşte încrederea în Articolul 5 al Tratatului NATO.

Membri democraţi ai Congresului, printre care Adam Smith, au salutat iniţiativa legislativă de a opri retragerea trupelor americane din România şi alte avanposturi NATO, considerând-o urgentă pentru menţinerea credibilităţii alianţei. Smith a avertizat că reducerea forţelor ar transmite un semnal greşit Rusiei şi aliaţilor europeni.

El a criticat orientarea izolaţionistă din cadrul administraţiei, subliniind că retragerea subminează mesajul SUA de descurajare şi slăbeşte poziţia strategică a NATO în Europa de Est. Pentagonul a justificat măsura ca o „ajustare strategică” pentru a concentra resurse în regiunea Indo-Pacific, dar democraţii resping această explicaţie.