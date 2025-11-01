De ce s-au retras trupele americane din România: „Marea Neagră nu mai e o prioritate”. Podcast încins între Dan Andronic și Ștefan Popescu. Exclusiv

Retragerea parțială a trupelor americane din România și sistarea rotației Diviziei 101 aeropurtate la Mihail Kogălniceanu au aprins dezbaterea din ediția de ieri a podcastului „Evenimentul Istoric”, moderat de Dan Andronic, cu politologul și analistul de politică externă Ștefan Popescu, ca invitat. Discuția a pornit de la formula șefului de la Casa Albă că diminuarea contingentului din România „nu e foarte semnificativă”, o poziționare care a stârnit reacții. Cum s-a pierdut jocul strategic?

„Ce mai poți comenta după acest anunț? Ce mai poți spune după reacția președintelui Trump?”, a întrebat Dan Andronic, solicitând opiniile publicului: „Nu o să stăm tăcuți… aștept comentariile voastre pe YouTube.”. Așa a început o discuție amplă despre Rusia, România și SUA.

Dan Andronic a amintit că Pentagonul anunțase încă din primăvara lui 2025 intenția de reconfigurare a posturii din Europa, vizând mai ales trupele suplimentare trimise după 2022: „Speram ca România să nu fie afectată… dar rotația Diviziei 101 nu va mai continua.” În plus, a punctat diferența față de Polonia, unde „nu sunt retrase trupe”, și faptul că autoritățile române ar fi fost informate „cu 48 de ore înainte”: „Mi se pare halucinant… ca și când n-ar exista relații de diplomație militară.”

Ștefan Popescu a încadrat decizia într-o hartă de priorități care se schimbă vizibil: „În Polonia nu se atinge nimic, iar în Grecia se extind investițiile americane în infrastructuri militare — Alexandroupolis, Creta și alte baze sunt întărite. Dacă mă uit pe hartă, între Grecia și Polonia densitatea prezenței americane rămâne ridicată.” Concluzia analistului este tăioasă: „Marea Neagră nu mai este la fel de sus în ordinea de priorități. Baltica, Mediterana de Est și Turcia capătă greutate.”

„Parteneriatul strategic nu e piramida lui Keops pe care o găsești și peste 3.000 de ani acolo. Trebuie apărat și reconstruit zi de zi”, a spus Popescu, cerând proactivitate pentru „a capta prezență americană”, nu doar invocarea poziției geografice. Pentru el, mesajul Washingtonului e clar: ajustări dictate de competiția globală (China, Arctica, Orientul Mijlociu) și de realismul intern american. „Nu e suficient să spui că ai o poziție strategică, trebuie negociată și convertită în prezență concretă.”

Andronic a insistat pe disonanța de comunicare: „Am sperat când am auzit-o pe ministrul de externe spunând că România nu va fi afectată… Trupele americane nu pleacă, sunt doar mai puține”, a parafrazat el, subliniind diferența dintre asigurări liniștitoare și decizia efectivă de oprire a rotației.

Pe fond, cei doi au pledat pentru dezbateri raționale, pe evidențe, fără etichete pripite. „Dacă cineva aduce o nuanță, e privit ca suspect… Trebuie să discutăm rațional”, a spus Popescu.

Finalul episodului a rămas deschis: România are un test de diplomație — să recalibreze dialogul bilateral cu SUA și să-și repoziționeze oferta strategică în ecuația regională a Mării Negre. Episodul integral al podcastului „Evenimentul Istoric” poate fi urmărit pe platformele Hai România, unde publicul este invitat să comenteze și să propună teme pentru edițiile următoare.