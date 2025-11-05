Politica

Șeful NATO, Mark Rutte, la București. Agenda discuțiilor cu Nicușor Dan

Comentează știrea
Șeful NATO, Mark Rutte, la București. Agenda discuțiilor cu Nicușor DanMark Rutte, NATO. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Cei doi oficiali vor discuta despre amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special pe Flancul Estic, precum și despre modalitățile de creștere a securității României. „Întâlnirea va include convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale, urmate de un dejun oficial, iar în jurul orei 15:30 cei doi vor susține declarații de presă comune”, potrivit presidency.ro.

Participarea la NATO Industry Forum

Vizita secretarului general al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, care se va desfășura la București în perioada 5–6 noiembrie 2025. Evenimentul este destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate și reunește peste 800 de participanți din 26 de state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.

Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum pe 6 noiembrie, discutând despre amenințările cu care se confruntă Alianța, în special Flancul Estic, și despre creșterea capacității colective de apărare și descurajare.

Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș
Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș
Schimbări strategice în politica americană. California rescrie hărțile, New Jersey și Virginia aleg lideri democrați
Schimbări strategice în politica americană. California rescrie hărțile, New Jersey și Virginia aleg lideri democrați
Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Programul vizitei lui Mark Rutte

În programul oficial al Secretarului General al NATO figurează, pe lângă întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, și convorbiri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Primirea la Palatul Cotroceni este programată miercuri, la ora 13:30. Joi, de la ora 8:30, președintele Nicușor Dan și Mark Rutte vor participa la NATO Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc la scurt timp după decizia Statelor Unite de redimensionare a trupelor în zonă, inclusiv în România.

La finalul săptămânii trecute, președintele Nicușor Dan a declarat că va discuta cu Mark Rutte și posibilitatea suplimentării trupelor NATO cu militari din alte state. „Bineînțeles că există discuții în direcția asta”, a precizat Nicușor Dan, adăugând că anunțurile oficiale vor fi făcute după luarea deciziilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș
08:50 - Cindy Crawford și Kaia Gerber, duo-ul care a electrizat Gala LACMA 2025
08:43 - Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
08:35 - Parchetul din Paris investighează aplicația TikTok pentru suspiciuni de „promovare a sinuciderii”
08:29 - Fenomen spectaculos în această noapte: Superluna Castorului se apropie de Pământ
08:22 - Schimbări strategice în politica americană. California rescrie hărțile, New Jersey și Virginia aleg lideri democrați

HAI România!

Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică

Proiecte speciale