Șeful NATO, Mark Rutte, la București. Agenda discuțiilor cu Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Cei doi oficiali vor discuta despre amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special pe Flancul Estic, precum și despre modalitățile de creștere a securității României. „Întâlnirea va include convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale, urmate de un dejun oficial, iar în jurul orei 15:30 cei doi vor susține declarații de presă comune”, potrivit presidency.ro.

Vizita secretarului general al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, care se va desfășura la București în perioada 5–6 noiembrie 2025. Evenimentul este destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate și reunește peste 800 de participanți din 26 de state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.

Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum pe 6 noiembrie, discutând despre amenințările cu care se confruntă Alianța, în special Flancul Estic, și despre creșterea capacității colective de apărare și descurajare.

În programul oficial al Secretarului General al NATO figurează, pe lângă întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, și convorbiri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Primirea la Palatul Cotroceni este programată miercuri, la ora 13:30. Joi, de la ora 8:30, președintele Nicușor Dan și Mark Rutte vor participa la NATO Industry Forum, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Vizita secretarului general al NATO în România are loc la scurt timp după decizia Statelor Unite de redimensionare a trupelor în zonă, inclusiv în România.

La finalul săptămânii trecute, președintele Nicușor Dan a declarat că va discuta cu Mark Rutte și posibilitatea suplimentării trupelor NATO cu militari din alte state. „Bineînțeles că există discuții în direcția asta”, a precizat Nicușor Dan, adăugând că anunțurile oficiale vor fi făcute după luarea deciziilor.