Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi pentru Fox News că membrii NATO pot doborî avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al alianței și o astfel de măsură este necesară, susținând comentariile recente ale președintelui american Donald Trump.

Mark Rutte a precizat că militarii din statele membre NATO sunt pregătiți să evalueze amenințările aeriene și să decidă dacă este suficient să escorteze aeronavele rusești în afara spațiului aerian aliat sau dacă este necesară luarea unor măsuri suplimentare.

„Dacă este necesar. Aşadar, sunt total de acord cu preşedintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu acordat postului Fox News.

Secretarul general al NATO a subliniat că deciziile sunt luate conform protocoalelor alianței și implică consultări între statele membre înainte de orice acțiune.

Întrebat despre ultimele incidente din Danemarca și Norvegia, Mark Rutte a subliniat că este prematur să se stabilească cauzele exacte, dar a amintit că NATO „a intervenit rapid și hotărât” în alte cazuri similare, ceea ce ar trebui să transmită încredere aliaților. „Rușii știu că, dacă va fi necesar, nu vom ezita să acționăm”, a avertizat el.

Rutte a mai menționat că acțiunile Rusiei, indiferent dacă sunt deliberate sau accidentale, sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și că trebuie să înceteze. Totodată, el a asigurat că aceste provocări nu vor diminua angajamentul NATO față de sprijinul acordat Ucrainei.

„Dacă ei consideră că pot obține acest lucru, se înșală”, a adăugat secretarul general.

În timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a afirmat că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care intră în spațiul aerian al Alianței. Liderul american a precizat însă că Statele Unite nu se vor alătura automat acestor acțiuni și că decizia depinde de circumstanțe.

În România, securitatea spațiului aerian a fost discutată joi în timpul ședintei Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Conform deciziilor luate, aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian românesc pot fi doborâte la ordinul comandantului misiunii, iar cele civile la decizia ministrului Apărării, respectând regulile NATO