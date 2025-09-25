Ionuț Moșteanu a explicat cum reacționează țările europene față de incidentele cu drone

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că reacțiile la incidentele cu drone diferă semnificativ între Ucraina și statele europene. Moșteanu a explicat că Ucraina se află într-un război activ, iar țările europene funcționează în condiții de pace, ceea ce face ca operațiunile să fie foarte diferite, de la strategie la utilizarea armamentului.

Ionuț Moșteanu a precizat joi că România dispune de o legislație avansată privind folosirea armamentului pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian. Ministrul a subliniat că incidentele trebuie tratate ferm, dar proporțional, iar țările europene trebuie să se obișnuiască cu astfel de provocări.

”Avem o legislaţie foarte avansată din punctul ăsta de vedere, în care permitem utilizarea armamentului pentru a doborî drone. Va trebui să ne obişnuim cu astfel de provocări şi să reacţionăm ferm, dar proportional” a declarat Ministrul

Moșteanu a făcut distincția între situația Ucrainei, care se află într-un război activ și în care civilii mor zilnic și statele europene aflate pe timp de pace. În timp ce Ucraina prioritizează achizițiile și operațiunile după nevoile războiului, țările europene adaptează reacțiile la legislația și condițiile de pace.

Ministrul Apărării a detaliat cazul Poloniei, unde doar 4 din 19 drone au fost doborâte. Acesta a insistat asupra necesității ca țările europene să fie mai bine echipate și pregătite pentru incidente similare.

Ministrul a subliniat că prezența piloților olandezi în Polonia și a italienilor în Estonia, cu avioane F-35, arată cât de importantă este apartenența la NATO și cum funcționează apărarea, protejarea și descurajarea în spiritul tratatelor și angajamentelor organizației.