Nicușor Dan a atacat la CCR o lege pentru Metrorex

„Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” a transmis Președinția.

În sesizare, Nicușor Dan a menționat că Parlamentul a înaintat legea la 18 octombrie 2025. Ordonanța prevede înscrierea dreptului de proprietate asupra unor construcții în cartea funciară pe baza autorizației de construire, a procesului-verbal de recepție și a documentației din cadastru.

Șeful statului arată că OG 36/2024 aduce modificări Legii cadastrului nr. 7/1996 și Legii nr. 50/1991, incluzând reguli privind regularizarea cotelor datorate către Inspectoratul de Stat în Construcții pe baza valorii finale a lucrărilor declarate de investitor.

Președinția susține că legea intervine în regimul juridic general al proprietății, domeniu rezervat legii organice, și că adoptarea ei ca lege ordinară contravine articolelor 73 și 76 din Constituție. De asemenea, se invocă nerespectarea art. 115, întrucât Guvernul nu poate fi abilitat să legifereze prin ordonanță în materie de lege organică.

Șeful statului arată că intabularea fără certificatul de atestare a construcției ține de regimul general al proprietății imobiliare, iar derogările adoptate prin lege afectează principiul separației puterilor, rolul Parlamentului și egalitatea în fața legii. Președinția subliniază că norma are un caracter special, aplicabil doar Metrorex, și ignoră exigențele jurisprudenței CCR.

Președintele Nicușor Dan solicită Curții admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității legii care aprobă OG 36/2024, subliniind că atât motivele extrinseci, cât și cele intrinseci impun respingerea actului normativ, și atrage atenția asupra încălcării art. 147 alin. (4) din Constituție prin ignorarea jurisprudenței Curții.