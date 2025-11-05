Noile taxe consulare. Președintele Nicușor Dan cere reexaminarea legii

Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului Legea privind serviciile consulare și nivelul taxelor percepute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, pentru reexaminare, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială.

Legea reglementează activitatea notarială a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României, introducând taxe consulare pentru cetățenii străini, în timp ce serviciile rămân gratuite pentru cetățenii români.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot întocmi acte notariale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice române, dar și a celor străine, dacă legislația statului de reședință ori acordurile bilaterale permit acest lucru și dacă actele respective produc efecte juridice în România.

Legea prevede că Ministerul Afacerilor Externe va folosi integral taxele pentru serviciile notariale solicitate de persoane fizice sau juridice străine pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, atunci când familiile nu pot suporta costurile și nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul respectiv, precum și pentru buna funcționare a oficiilor consulare ale României, în beneficiul cetățenilor români.

Anexa prevede introducerea unor taxe, în euro, care vor fi percepute pentru serviciile oferite persoanelor fizice și juridice străine.

Șeful statului arată că unul dintre motivele pentru care a retrimis legea la reexaminare este faptul că aceasta ar institui „un regim juridic distinct pentru cetăţenii români şi pentru cetăţenii străini în ceea ce priveşte obligativitatea sau nu a plăţii prealabile a taxelor consulare pentru activităţi notariale”, aspect care ar crea „incertitudine şi impredictibilitate”.

El precizează că această situație este cauzată de lipsa unei definiții clare a termenului „străin”, nefiind specificat dacă se referă doar la cetățenii din afara Uniunii Europene sau și la cei din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană.

„Având în vedere dispoziţiile europene, este interzisă orice discriminare pe motiv de cetăţenie, între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul de aplicare a tratatelor. Aplicarea unor taxe consulare cetăţenilor statelor membre poate constitui o diferenţă de tratament nejustificată”, a afirmat președintele.

Șeful statului explică faptul că, deși legea se referă la acte notariale care produc efecte doar în România, acestea pot fi folosite și în alte țări sau pot viza domenii reglementate de Uniunea Europeană. În aceste condiții, o diferență de tratament între cetățenii români și cei ai altor state membre ar putea încălca, chiar și indirect, principiul nediscriminării prevăzut de dreptul european.

El solicită clarificarea expresiei „cetățeni străini” și a regimului juridic al taxelor consulare și notariale, astfel încât să fie făcută o distincție între cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și cei din state terțe, pentru a evita eventuale contradicții cu normele și principiile europene.

Președintele observă că utilizarea sumelor provenite din taxe pentru repatriere ar duce la un paralelism legislativ, deoarece două acte normative ar reglementa același domeniu într-un mod suprapus și contradictoriu. „La nivelul misiunilor diplomatice se poate genera incertitudine în aplicarea normelor şi risc de interpretare divergentă”, a mai afirmat președintele.