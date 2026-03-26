Prognoza meteo, 26 martie. Temperaturi de până la 21 de grade. Frigul se întoarce la început de weekend

Ziua de 26 martie va aduce temperaturi peste cele obișnuite pentru această perioadă, însă nu va lipsi instabilitatea atmosferică, mai ales în a doua parte a zilei, când ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni, potrivit ANM.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea izolat și vor fi în general slabe, afectând în special zonele joase, în timp ce la altitudini mari se vor semnala precipitații mixte, specifice acestei perioade de tranziție.

Spre seară, aria precipitațiilor se va extinde treptat în regiunile sud-vestice, unde va ploua în Banat, pe arii restrânse în Crișana și în vestul Olteniei, iar în zona montană, în special în vestul Carpaților Meridionali, la peste 1700 de metri altitudine, vor apărea lapoviță și ninsori.

Vântul va avea în general intensitate slabă și moderată, însă temporar se va intensifica în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții rafalele vor deveni mai puternice în Oltenia și Muntenia, unde vor atinge viteze de 45–55 km/h.

În zonele montane, mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși frecvent 70–80 km/h, accentuând senzația de vreme rece.

Valorile termice maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, ceea ce indică o zi mai caldă decât în mod obișnuit, în timp ce minimele vor varia între -2 grade în estul Transilvaniei și aproximativ 10 grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât normalul perioadei, cu un cer variabil și fără fenomene semnificative pe parcursul zilei.

Temperatura maximă va ajunge la 18–19 grade, iar minima se va situa între 4 și 5 grade, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei, când rafalele pot atinge viteze de până la 45 km/h.

Intervalul 30 martie – 6 aprilie aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru începutul primăverii, fără fluctuații importante de la o zi la alta, însă stabilitatea termică nu va exclude apariția unor episoade de instabilitate atmosferică.

Precipitațiile vor fi mai prezente în regiunile sudice și estice, dar și în zonele montane, unde, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși nivelul obișnuit pentru această perioadă, în timp ce în restul teritoriului ploile vor fi mai reduse și, în general, se vor încadra în limitele climatologice specifice începutului de aprilie.

Pentru săptămâna 6–13 aprilie, prognoza indică o evoluție echilibrată a vremii, cu temperaturi menținute în jurul mediilor multianuale și fără variații semnificative de la o zi la alta, iar precipitațiile vor avea un caracter moderat, fără manifestări extreme.