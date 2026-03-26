Vreme severă în weekend. Temperaturile scad radical

Vremea se schimbă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, în intervalul vineri, 27 martie – luni dimineață, 30 martie, vremea se va răci semnificativ în majoritatea regiunilor, fiind însoțită de ploi, intensificări ale vântului și ninsori la munte, unde se va depune un strat consistent de zăpadă.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat, joi, că temperaturile vor scădea mai ales în sud, est și sud-est, unde maximele nu vor depăși 10–12 grade Celsius. „Vorbim despre un episod de iarnă, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, unde va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm”, a declarat Mateescu.

Meteorologii au emis miercuri o informare de vânt puternic, ploi și ninsori, valabilă până luni la ora 10:00. Precipitațiile se vor extinde treptat în toate regiunile țării. În paralel, ANM a emis două avertizări cod galben pentru vineri, 27 martie, între orele 05:00 și 22:00, privind intensificări ale vântului și cantități însemnate de precipitații.

Potrivit directorului ANM, ploile vor începe în sud-vest și se vor extinde treptat, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20–25 l/mp, depășind local 35 l/mp, mai ales în sud, sud-vest și zonele montane. În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj, cantitățile vor fi estimate între 20 și 30 l/mp.

Vântul va fi, de asemenea, intens, cu rafale de 45-55 km/h în Oltenia și Muntenia vineri și sâmbătă, și până la 70-80 km/h la munte. „Cantitățile de apă până la sfârșitul intervalului pot depăși local 40–60 l/mp, în special în sud-vest, sud și în zonele montane”, a adăugat Mateescu.

În nord-vest, maximele vor fi mai ridicate, apropiindu-se de 20 de grade, însă sudul și sud-estul vor resimți cea mai mare scădere termică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) recomandă prudență în trafic și evitarea deplasărilor neesențiale, mai ales în zonele afectate de vânt puternic și ninsori.