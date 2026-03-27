Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori

Vremea se răcește la finalul acestei săptămâni, iar ploile se vor extinde treptat în aproape toată țara, în special în regiunile sudice. Potrivit unei informări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, sunt așteptate intensificări ale vântului și precipitații moderate cantitativ. Vântul va sufla mai puternic în cea mai mare parte a țării vineri și sâmbătă, iar duminică mai ales în sud-est și izolat în vest, cu viteze de 45–55 km/h. La munte, rafalele vor depăși frecvent 70–80 km/h.

Ploile vor porni dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La altitudini de peste 1600 de metri vor fi ninsori, se va depune strat de zăpadă și vor apărea condiții de viscol, în special în Carpații Meridionali, ulterior și în restul zonelor montane. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20–25 l/mp, iar local pot depăși 40–60 l/mp.

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben valabilă în același interval, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și mare parte din Moldova. În aceste zone sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, mai ales sub formă de averse, însoțite izolat de descărcări electrice vineri și sâmbătă.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la peste 1600 de metri vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, care poate ajunge în medie la 40–50 cm, însoțit de viscol.

O altă atenționare cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 22:00, pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, dar și sud-vestul Dobrogei. Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali pot fi atinse viteze de 90–100 km/h.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ziua începe cu soare, însă vântul va sufla susținut, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 17 grade. Spre noapte sunt așteptate ploi. În nordul Moldovei și Bucovina, vremea rămâne relativ plăcută, cu cer variabil și temperaturi ușor mai scăzute.

În Transilvania și Maramureș, valorile termice vor fi mai ridicate, ajungând chiar la 20 de grade în unele zone. Dimineața va fi rece, cu ceață în depresiuni, iar în vestul regiunii își vor face apariția ploile.

La munte, vântul va sufla puternic, cu rafale de până la 90–100 km/h, iar la peste 1700 de metri sunt prognozate ninsori viscolite.

Oltenia va resimți cel mai puternic schimbarea vremii, cu ploi consistente și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 25–30 l/mp, iar temperaturile vor scădea semnificativ, de la 18 grade în ziua precedentă la cel mult 11 grade.

În București, cerul se va înnora treptat, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi moderate. Vântul va avea rafale de 50–60 km/h, iar maxima zilei va fi în jur de 16 grade.

Sâmbătă,valorile termice vor continua să scadă, iar ploile vor persista, cu maxime de aproximativ 13 grade. Duminică, vremea rămâne închisă, cu precipitații slabe și vânt mai redus. Luni, cerul va fi în continuare predominant noros, cu ploi slabe trecătoare. Temperaturile vor crește ușor, până la aproximativ 15 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 6 grade.