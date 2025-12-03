Politica

Ciucu, despre videoclipul postat de Vlad Voiculescu: Minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor

Comentează știrea
Ciucu, despre videoclipul postat de Vlad Voiculescu: Minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilorCiprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a declarat, despre clipul postat de consilierul prezidențial Vlad Voiculescu, că afirmațiile sunt false. „Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ciucu, despre videoclip: Vlad Voiculescu minte cu nerușinare

Vlad Voiculescu a publicat, marți seară, un clip electoral filmat la Cotroceni, în care apar Cătălin Drulă și Nicușor Dan. În urma acestei postări, Ciprian Ciucu a reacționat și a respins afirmațiile consilierului prezidențial, pe care le consideră false.

„A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar… Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a spus edilul Sectorului 6.

În acest context, Ciucu a prezentat ordinea cronologică a evenimentelor. „Pe 26.02.2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni! 1 an, nu 3 luni. USR și PNL votează pentru suspendare; Primarul general își asumă, prin aparatul de specialitate, o analiză pe care o va prezenta după 90 de zile și organizarea de dezbateri publice ca să identifice soluții;”, a mai scris acesta.

Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie
Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie

„Nicușor Dan nu m-a abordat cu privire la acestă chestiune”

Astfel, în acest context, potrivit primarului Sectorului 6, pe data de 02.06.2021, primarul general de la acea vreme a organizat o conferință de presă în care a prezentat un studiu realizat de două persoane din mediul privat și a susținut că nu există soluții punctuale pentru PUZ-uri. Tot atunci, el a anunțat că va sesiza prefectul pentru a solicita anularea acestora în instanță.

„Pe 01.09.2021 au fost votate niște hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, niște chestii tehnice. USR și PNL votează pentru modificări”, a mai scris acesta.

El a adăugat: „Nu știu ca în 2022 să fi fost vreo altă hotărâre de anulare sau de extindere a suspendării care să fi fost pusă în transparență publică, așa că este neclar despre ce se vorbește în videoclipul electoral. Dl. Presedinte Nicușor Dan NU m-a abordat cu privire la acestă chestiune, nu mi-a cerut sprijinul politic”.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: INQUAM/George Călin

„Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori când ai fost acuzat pe nedrept”

Edilul a reaminti, în postare, câteva aspecte. Potrivit acestuia, în perioada în care a condus PNL București, toate proiectele pe care Nicușor Dan le-a promovat în perioada în care a fost primar general au fost votate de către consilierii generali ai PNL.

„Nu am emis autorizații pe PUZ-ul suspendat al Sectorului 6 în timp ce Primarul USR al Sectorului 2 a emis cateva sute. Aceste au fost atacate în instanță de către Primarul Nicușor Dan. Nicio autorizație a Sectorului 6 NU a fost atacată în instanță de către PMB; Am fost amendat de către ISC, așa cum a fost amendat și dl. Nicușor Dan, fix pe aceleași spețe”, a mai continuat acesta.

De asemenea, el a menționat că, în prezent, are 25 de procese, fiind dat în judecată de către dezvoltatorii imobiliari, deoarece nu a emis „acte de urbanism precum Primarul USR al Sectorului 2”.

„Pot înțelege disperarea lui Cătălin Drulă, aflat pe locul 4 in competiție, pot înțelege până și anumite exagerări, dar să minți cu bună știință, asta nu mai pot înțelege! (...) Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori când ai fost acuzat pe nedrept! Ce fel de om ești și cum poți fi așa? Mai ales că tu știi adevărul!”, a mai scris acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Ciucu, despre videoclipul postat de Vlad Voiculescu: Minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor
18:57 - Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
18:51 - Vicepreședintele „pușculiței lui Putin”, condamnat la pușcărie
18:44 - Grindeanu: Ciucu a fost candidat comun PSD-PNL. E un om cu care am colaborat foarte bine
18:32 - Cum a ajuns Serghei Mizil să tragă cu arma pe Kiseleff, după un șpriț
18:27 - România, aniversată la Bruxelles cu Grupul PPE. Rareș Bogdan: Dacă țară nu e, nimic nu e!

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale