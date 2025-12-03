Ciucu, despre videoclipul postat de Vlad Voiculescu: Minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a declarat, despre clipul postat de consilierul prezidențial Vlad Voiculescu, că afirmațiile sunt false. „Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Vlad Voiculescu a publicat, marți seară, un clip electoral filmat la Cotroceni, în care apar Cătălin Drulă și Nicușor Dan. În urma acestei postări, Ciprian Ciucu a reacționat și a respins afirmațiile consilierului prezidențial, pe care le consideră false.

„A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar… Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a spus edilul Sectorului 6.

În acest context, Ciucu a prezentat ordinea cronologică a evenimentelor. „Pe 26.02.2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni! 1 an, nu 3 luni. USR și PNL votează pentru suspendare; Primarul general își asumă, prin aparatul de specialitate, o analiză pe care o va prezenta după 90 de zile și organizarea de dezbateri publice ca să identifice soluții;”, a mai scris acesta.

Astfel, în acest context, potrivit primarului Sectorului 6, pe data de 02.06.2021, primarul general de la acea vreme a organizat o conferință de presă în care a prezentat un studiu realizat de două persoane din mediul privat și a susținut că nu există soluții punctuale pentru PUZ-uri. Tot atunci, el a anunțat că va sesiza prefectul pentru a solicita anularea acestora în instanță.

„Pe 01.09.2021 au fost votate niște hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, niște chestii tehnice. USR și PNL votează pentru modificări”, a mai scris acesta.

El a adăugat: „Nu știu ca în 2022 să fi fost vreo altă hotărâre de anulare sau de extindere a suspendării care să fi fost pusă în transparență publică, așa că este neclar despre ce se vorbește în videoclipul electoral. Dl. Presedinte Nicușor Dan NU m-a abordat cu privire la acestă chestiune, nu mi-a cerut sprijinul politic”.

Edilul a reaminti, în postare, câteva aspecte. Potrivit acestuia, în perioada în care a condus PNL București, toate proiectele pe care Nicușor Dan le-a promovat în perioada în care a fost primar general au fost votate de către consilierii generali ai PNL.

„Nu am emis autorizații pe PUZ-ul suspendat al Sectorului 6 în timp ce Primarul USR al Sectorului 2 a emis cateva sute. Aceste au fost atacate în instanță de către Primarul Nicușor Dan. Nicio autorizație a Sectorului 6 NU a fost atacată în instanță de către PMB; Am fost amendat de către ISC, așa cum a fost amendat și dl. Nicușor Dan, fix pe aceleași spețe”, a mai continuat acesta.

De asemenea, el a menționat că, în prezent, are 25 de procese, fiind dat în judecată de către dezvoltatorii imobiliari, deoarece nu a emis „acte de urbanism precum Primarul USR al Sectorului 2”.