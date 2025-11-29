Dosarul lui Vlad Voiculescu de la DNA, nerezolvat de patru ani

Vlad Voiculescu, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, și Ioana Mihăilă, fost ministru al Sănătății, sunt în continuare urmăriți penal în dosarul privind achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei. Deși Klaus Iohannis a aprobat în noiembrie 2023 punerea lor sub urmărire penală, Direcția Națională Anticorupție nu a finalizat încă ancheta în care este vizat și Florin Cîțu, potrivit Gândul.

După ce fostul președinte Klaus Iohannis a aprobat, în noiembrie 2023, punerea sub urmărire penală a lui Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, Direcția Națională Anticorupție nu a finalizat cauza. Dosarul îl vizează pe Voiculescu pentru două fapte de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, iar fostul premier Florin Cîțu este de asemenea vizat.

Dosarul conține toate documentele privind achiziția de vaccinuri, ridicate de mult timp de procurori. Vlad Voiculescu a respins constant acuzațiile, susținând că procurorii DNA comit „malpraxis judiciar”.

Surse judiciare au precizat că DNA deține dovezi privind tranzacționarea și ordonanțarea la plată a 14.445.798 doze de vaccin Pfizer și Moderna. Ministrul de atunci, Vlad Voiculescu, ar fi fost informat că numărul persoanelor eligibile era de 10,7 milioane, iar dozele contractate anterior erau suficiente pentru peste 23 milioane persoane, motiv pentru care achiziția este considerată nejustificată.

Procurorii susțin că bugetul a fost prejudiciat prin plata suplimentară a vaccinurilor, dar dosarul nu poate fi finalizat fără un răspuns de la Uniunea Europeană. Solicitarea DNA, transmisă în vara acestui an, nu a primit încă răspuns, iar ancheta rămâne astfel în așteptare.

Vlad Voiculescu a declarat că nu a semnat contractele pentru vaccinuri și că nu era informat cu privire la deciziile luate. Potrivit acestuia, semnătura electronică era gestionată de un angajat al CNCAV, instituție desființată în 2022, iar toate contractele erau semnate „cu mandat de la premierul Cîțu”.

Voiculescu a contestat cifrele prezentate de DNA privind numărul de persoane eligibile pentru vaccinare, afirmând că acestea erau de 16 milioane, nu 10 milioane. În dosar sunt urmăriți penal și Ioana Mihăilă, fost ministru al Sănătății, și fostul premier Florin Cîțu pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că Vlad Voiculescu, ministru al Sănătății la momentul faptelor, este urmărit penal pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Acuzațiile vizează tranzacționarea și ordonanțarea la plată a peste 14 milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în condițiile în care dozele contractate anterior erau considerate suficiente pentru populația eligibilă.

Voiculescu este vizat de acuzații privind un memorandum aprobat de Florin Cîțu pentru achiziția suplimentară a peste 4 milioane de doze de vaccin. Ancheta a fost preluată în aprilie 2024 de Parchetul European, în timp ce alte reclamații legate de achizițiile de vaccinuri la nivel european au fost respinse de instanță.